Американцу Полу Уилану продлили арест в СИЗО

Лефортовский суд Москвы продлил еще на два месяца срок ареста обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану.

"Ходатайство следователя удовлетворить. Продлить в отношении обвиняемого Уилана меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 29 октября", - огласила решение судья Елена Канева.

Как ожидается, за это время следствие завершит предварительное следствие по делу и, возможно, направит материалы в суд для рассмотрения по существу.

В конце прошлого года Центр общественных связей ФСБ России сообщил о задержании гражданина США Уилана при проведении шпионской акции 28 декабря в Москве. Следственным управлением ФСБ России в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ "Шпионаж", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Его защита подтвердила, что при задержании сотрудниками ФСБ у американца были обнаружены сведения, содержащие гостайну. По данным СМИ, речь может идти об обнаруженной у Уилана в гостинице компьютерной флешке со списками сотрудников одной из российских спецслужб, которые он собирался передать спецслужбам США. Сам обладатель действующих паспортов четырех стран отрицает свою вину и заявляет, что в Москву приехал на свадьбу друга.