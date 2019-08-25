В минувшие выходные практически все клубы КХЛ проводили матчи на предсезонных турнирах. Уже после подписания этого номера в печать определились победители Кубка Латвийской железной дороги, мемориала Ромазана и Кубка мэра Москвы.

Тренерский штаб "Динамо" на Кубке мэра подбирает партнеров в звено Вадима Шипачева (номер 87). Фото: РИА Новости

На турнире в Риге хорошо выступили хозяева, выигравшие три матча подряд. Сегодня вечером рижские динамовцы разыграли титул в поединке с казанским "Ак Барсом", который показал в предыдущих матчах Кубка ЛЖД аналогичный результат - три победы в основное время. Эта встреча завершилась после подписания номера. Как и решающая битва в Магнитогорске, где также солировали хозяева площадки. "Металлург" последовательно переиграл "Сибирь" и "Куньлунь", а сегодня бился за итоговое первое место с соседями по региону - челябинским "Трактором".

Что же касается Кубка мэра, который уже больше десяти лет проходит в Москве, то в этом году турнир вернулся в "Мегаспорт". И был интересен сразу по нескольким причинам. Тут и участие действующего обладателя Кубка Гагарина ЦСКА, и "Спартак" под руководством Олега Знарка, и нестареющий мэтр отечественного тренерского цеха Владимир Крикунов, который даже после изменений в руководстве "Динамо" сохранил должность. В общем, поводов заглянуть во дворец на Ходынском поле хватало. К тому же подмосковный "Витязь" тоже наглядно показал, что в компании столичной "большой тройки" он не собирается оставаться статистом.

Именно "витязи" сотворили главную сенсацию Кубка мэра, когда под орех разделал могучий ЦСКА - 5:0. Разумеется, этот результат никоим образом не говорит о реальном соотношении сил, и у армейцев хватает своих причин сыграть именно так. Но все равно разгром, да еще при своих болельщиках, - повод для чемпиона задуматься.

- Могу сказать, что мы еще не на сто процентов готовы к чемпионату. Думаю, по ходу сезона начнем набирать форму, - признался защитник Никита Нестеров.

Наставник армейцев Игорь Никитин тоже пребывал в не самом радужном настроении: "Проиграли по делу. Не думаю, что причина в недооценке соперника. Скорее, была переоценка себя. Не каждый выложился на сто процентов. Мы изначально не были заряжены на борьбу, а потом не было ни сил, ни мотивации".

Отметим, что "Витязь" в межсезонье возглавил Михаил Кравец. Он сменил на этом посту Валерия Белова, трудившегося у руля подольского клуба три года. Кравцу 55 лет, он уже давно на тренерской работе, но пока его опыт в роли главного тренера клуба КХЛ ограничивается тремя матчами в качестве "и.о." в питерском СКА в ноябре 2012-го. Неудивительно, что победа над чемпионом его изрядно вдохновила.

- Игра показала, что у команды "Витязь" есть характер, есть мастера и одна команда, единый кулак, который бьется от первой до последней минуты, - сказал Кравец на пресс-конференции.

Тем временем куда более опытные представители нашей тренерской школы сошлись в классическом дерби между "Спартаком" и "Динамо". Олег Валерьевич Знарок дважды приводил "бело-голубых" к победе в Кубке Гагарина еще до того, как возглавил СКА и сборную России. Теперь он носит красно-белую форму и надеется передать психологию победителей спартаковцам. Это межсезонье Знарок проводил впечатляюще - до Кубка мэра команда не знала поражений и даже взяла трофей, выиграв турнир в Чехии. Затем "красно-белые" обыграли в контрольном матче как раз "Динамо" (2:0). Но в "Мегаспорте" у "Спартака" что-то пошло не так. Сначала команда без особых шансов проиграла злейшему врагу ЦСКА - 2:5. Не менее принципиальная битва с "бело-голубыми" закончилась со счетом 4:1 в пользу динамовцев.

- Вторая игра вновь получилась комом. Нас сломала череда удалений. Неделю назад команда физически выглядела лучше, чем сейчас. На это есть объективные причины. Думаю, что мы пройдем через эти трудности, - отметил Олег Знарок. И пообещал, что во время регулярного чемпионата, когда команда выйдет из-под нагрузок, "Спартак" покажет совсем другой хоккей.

Таким образом, накануне последнего дня Кубка мэра в единоличные лидеры вышло "Динамо", которое ранее с тем же счетом 4:1 переиграло. Сегодня вечером после подписания номера в печать "бело-голубые" разыграли титул в матче против ЦСКА. Но уже сейчас можно отметить работу Владимира Крикунова. Тренер, побеждавший с "Динамо" в чемпионате страны еще в 2005-м, не отходит от своих легендарных методик. Летом "бело-голубые" пережили тяжелейшие сборы, но команда потихоньку прибавляет. И не исключено, сможет стать конкурентом ведущих клубов Западной конференции. Крикунову осталось только определиться с сочетанием первого звена - в нем идет поиск напарников к капитану команды Вадиму Шипачеву. В игре со "Спартаком" роли крайних форвардов в ударной тройке достались Даниилу Тарасову и новичку команды Дмитрию Яшкину, который перебрался в КХЛ после безуспешных попыток закрепиться в НХЛ в основе сначала "Сент-Луиса", а затем и "Вашингтона". Яшкин забил в первой же игре, и, по словам Крикунова, "у Дмитрия есть возможность зацепиться за первое звено и закрепиться в нем".