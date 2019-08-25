Меньше недели остается до начала акции "Искусство ради экологии", во время которой москвичи в обмен на мусор, пригодный для переработки, могут получить билет в театр или на концерт.

Акция стартует 31 августа и продлится до 24 сентября. В это время в городе откроются десять точек сбора вторсырья. Расположены они будут преимущественно на северо-востоке и востоке столицы: в Останкинском районе, Марфино, Отрадном, Свиблово. Это не случайно, ведь партнером акции является один из пяти мусорных операторов столицы - компания "Хартия", отвечающая за сбор, вывоз и сортировку мусора как раз в этой части Москвы.

- Эти пункты сбора хорошо известны жителям территории, - рассказывает "РГ" представитель компании Руслан Мольков. - Большая их часть расположена у станций метро, так что донести туда вторсырье будет не так сложно. Работают пункты с 14.00 до 19.00 без выходных.

По словам Молькова, все пункты сбора вторсырья к началу акции украсят тематическими баннерами, а рядом разместятся весы и разноцветные контейнеры для вторсырья. Здесь же можно получить инструкцию, как правильно собирать мусор, что можно сдавать, а что нельзя.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе Мосприроды, экологи рады любому количеству сданного вторсырья, но чтобы получить билет на культурное мероприятие, необходимо сдать не менее 1 кг алюминия или 50-60 жестяных банок, 2 кг макулатуры, стекла (это примерно 20 бутылок) или пластика (около 100 бутылок). Билеты выдадут прямо на точках сбора вторсырья, затем их нужно активировать на сайте акции и выбрать, куда бы вы хотели пойти: на концерт, выставку, экскурсию или в кино. Причем репертуар будет меняться, и если в день сдачи вторсырья не понравилась афиша, можно выбрать спектакль через день-два или даже неделю. Всего москвичам предложат билеты на 50 мероприятий. Среди них - посещение популярных выставок на ВДНХ, в "Кремле в Измайлово", "Музее Москвы", просмотр фильма в сети кинотеатров "Москино", концерты Эроса Рамазотти, Анжелики Варум и Леонида Агутина, групп "Звери", "Любэ", "Наутилус", "Мельница". Можно посмотреть балеты и в Большой Кремлевский дворец, например, на "Жизель", "Щелкунчик", а так же киноконцерты компании Disney: "Фантазия", "Красавица и Чудовище", "Русалочка" и другие.

Как прокомментировал "РГ" руководитель департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский, акция поможет москвичам понять, что бытовые отходы - это ресурсы, которыми можно воспользоваться разумно.

- Первая акция прошла в прошлом году как эксперимент, тогда 4,5 тысячи участников собрали около 10 тонн мусора, а несколько сотен москвичей предложили проводить акцию ежегодно, - сказал Кульбачевский. В этом году по его словам ожидается около 7 тысяч участников, на это количество и запланировано изготовить экобилеты, причем сделаны они будут из переработанной бумаги.

Отметим, что в этом году к акции, стартовавшей в столице, присоединятся Санкт-Петербург, Омск, Челябинск, Симферополь, Ялта и Керчь.

Адрес сайта акции: www.artecolog.ru.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Ирина Огилько

Адреса точек сбора вторсырья на время акции

1-я Останкинская улица, д. 53

Мурманский проспект, д. 22

Космонавтов улица, д. 6

Цандера улица, д. 7

Берингов проспект, д. 4

Ак. Комарова улица, д. 13

Сокольническая 2-я улица, д. 3

Отрадная улица, д. 16

Новгородская улица, д. 19

Подбельского, 5-й проезд, д. 4А, к.1

Как вам это?

Сергей Глушко (Тарзан), шоумэн:

- Я знаю, что с нового года Москва переходит на раздельный сбор мусора. Честно сказать, пока мы не собираем мусор раздельно, но думаю, что придется этому учиться. Тем более, что это должно повлиять на улучшение экологической ситуации в регионе, да и в стране в целом. Акция "Искусство для экологии" будет очень кстати, ведь надо популяризировать раздельный сбор мусора, тем более, что за ту же макулатуру дадут билет на концерт.

Федор Конюхов, путешественник:

- Когда я плаваю в океане, мусора у меня не так много, тем более, что нет оберток. Я собираю все в пакет и что можно - скармливаю рыбам, остальное везу до берега. Думаю, что акция Москвы правильная, нужно всеми силами привлекать горожан к сокращению количества мусора. Вот, например, я бы с удовольствием, как в советское время, сдавал бутылки. Тем более, что мне друг привез очень вкусное вино в очень красивой бутылке. Дома она не нужна, а для повторного использования в виде тары вполне подойдет.

Алла Сурикова, кинорежиссер:

- У меня пока не созрело понимание того, что нужно предпринять для того, чтобы мусор дома собирать раздельно. Думаю, что для этого нужно ставить баки, но сколько места на это потребуется? Надо продумать этот вопрос. Идею акции "Искусство для экологии" одобряю, людей нужно к этому привлекать, особенно молодежь. Раньше за макулатуру книги давали, а теперь билеты на концерты. Это хорошо.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"