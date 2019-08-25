Как ухаживают за государственным флагом на здании правительства

В этом году российскому триколору исполняется 350 лет. К юбилею правительство РФ раскрыло секрет того, как следят за государственным флагом, развевающимся над зданием кабмина в Москве.

Полотно, в частности, еженедельно проверяют на предмет повреждений. На кадрах опубликованного видео специалист тщательно осматривает флаг, крепит его кронштейнами и поднимает при помощи специального механизма.

В этом году российский триколор отмечает 350-летие. Флаг на здании Дома Правительства подвержен влиянию погодных условий, поэтому каждую неделю его проверяют и отправляют по необходимости на ремонт и в чистку. Смотрите видео: pic.twitter.com/55hy3wXEU5 — Правительство России (@Pravitelstvo_RF) 25 августа 2019 г.

Дом правительства - не единственное здание, над которым в столице поднят российский триколор. Так, государственный флаг развевается над Сенатским дворцом в Кремле, где работает президент, и на высоте 540 метров над Останкинской телебашней.