Металлическая дверь упала на дошкольника в торговом центре Подмосковья

В Торговом центре, расположенном в деревне Юрлово городского округа Солнечногорск упал образец металлической двери на дошкольника, ребенок госпитализирован. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Как рассказали в пресс-службе, инцидент произошел сегодня утром, на пульт дежурного сообщение поступило в 12.00. Согласно данным, происшествие случилось в торговом центре "Идеальный дом". Металлическая дверь, стоявшая на витрине, упала на находившегося рядом пятилетнего мальчика, который с родителями пришел в магазин. На место были вызваны бригады скорой помощи, у ребенка обнаружены травмы, в том числе и тяжелые, поэтому его госпитализировали в одну из больниц округа.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, выясняют обстоятельства и причины произошедшего.