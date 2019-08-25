Столичные власти не считают нужным запрещать использование мобильных устройств в школах. Детей нужно просто научить извлекать из гаджетов пользу, заявил вчера замруководителя департамента образования Москвы Александр Молотков.

По его словам, мобильники или планшеты должны давать ребенку новые знания, а не отвлекать от уроков. "Главное - правильное использование гаджетов в учебном процессе. Как можно запретить то, что становится неотъемлемой частью жизни? Просто ребенка надо научить работать с гаджетом, чтобы он приносил ему пользу. Если урок предполагает занятие с мобильным устройством, то ребенку оно нужно не для отвлечения от занятий", - отметил Молотков.

Возможность полезного использования гаджетов предоставляет, например, Московская электронная школа (МЭШ). Этот проект помогает учителям проводить занятия с большим разнообразием приложений, обучающих игр, познавательных онлайн-ресурсов, которые есть в интернете, и знакомить с ними детей.

Отвлекаться же на СМС и соцсети во время урока ребята будут, если они не увлечены образовательным процессом, говорит Ирина Жилавская, заведующая кафедрой ЮНЕСКО медийно-информационной грамотности и медиаобразования граждан Московского педагогического университета. "Сегодня уже невозможно построить образовательный процесс без информационных технологий. Учителя на уроках дают задания, к примеру, найти информацию по предмету в интернете, обсуждают ее, и таким образом школьники быстрее усваивают тему", - говорит она.

Активно дискутируют по этому поводу в соцсетях и родители: "Моему сыну 12 лет, и он часто сидит в интернете, смотрит там видео про космос, животных, новые эксперименты и открытия. Интернет сам по себе не зло, важно, что там делают наши дети". Другие комментарии категоричны: "Лучше запретить, тогда школьники начнут нормально общаться между собой на переменах, - пишет строгий папа. - Вместо отдыха дети сидят в соцсетях, а их мозг не отдыхает".

Напомню, Роспотребнадзор предлагает ограничить использование мобильных устройств в образовательных организациях. В школах рекомендуется предусмотреть места для хранения мобильников.

А как у вас?

Валентина Лаврик, директор МБОУ "Симферопольская академическая гимназия":

- Мобильные телефоны мешают учебно-воспитательному процессу, они способствуют компьютерной зависимости. Я за то, чтобы ограничить использование мобильных телефонов в учебном процессе, но это надо делать на законодательном уровне. Потому что в ином случае родители считают, что таким образом нарушаются права детей. В нашей школе проводится разъяснительная работа с родителями. В начальной школе вопросов практически нет, родители с пониманием относятся к ограничениям. Сложнее со старшими классами, многие родители не одобряют такие меры.

Максим Пратусевич, директор Физико-математического лицея № 239 Санкт-Петербурга:

- Никакого запрета нет. Есть методические рекомендации, в которых говорится о необходимости переводить телефон в школе в беззвучный режим. В конце концов взрослые, отправляясь на совещание, делают то же самое. В нашей школе запрет на пользование гаджетами в течение учебного дня существует давно. На уроках мобильными мы не пользуемся, если кто-то достает телефон или планшет на перемене не по делу, я тоже делаю замечание. Знаю, что некоторые учителя в других школах используют гаджеты как учебные пособия. У нас этого нет, потому что единственный вариант такого использования сегодня - это выход в интернет. Для всего остального необходимы определенные технические требования, которые мы ученикам предъявлять не можем. Но вообще еще раз подчеркну: о запрете речь не идет. Это как с введением школьной формы.

Людмила Яковлева, педагог-психолог (Архангельск):

- Нельзя отнимать у детей то, к чему они уже привыкли. Мобильный телефон стал для них необходимым средством общения. Это особенно важно в начале учебного года, когда детям необходим адаптационный период, чтобы после каникул переключиться на живое общение с одноклассниками. Родителям тоже важно быть на связи с ребенком, и это касается не только мам-"наседок".

Подготовили Мария Голубкова, Юлия Суконина, Марина Ледяева