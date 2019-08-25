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25.08.2019 16:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Московские спасатели вытащили из реки велосипедиста

Текст: Ирина Огилько

Столичные спасатели вытащили из воды велосипедиста, который, не справившись с управлением, упал в Москву-реку на Смоленской набережной. Об этом рассказали "РГ" в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

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Как пояснили в пресс-службе, сигнал о ЧП на Смоленской набережной, д. 12/31 поступил около двух часов ночи на поисково-спасательную станцию "Ленинские горы". К месту происшествия были направлены дежурные Сергей Юров и Никита Титов.

Несчастный случай произошел вне зоны ответственности спасателей. Прибыв на место, они обнаружили под Новоарбатским мостом в 10 м от берега мужчину в воде. Пострадавшего подняли на борт катера и доставили на берег, где уже ожидала бригада скорой медицинской помощи.

Оказалось, велосипедист не справился с управлением. К слову, двухколесное транспортное средство со дна реки не поднято, его извлекут позже.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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