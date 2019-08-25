В условиях участившейся гибели пчел власти Орловской области приступили к выдаче грантов пчеловодам. Первый из них получил житель Ливенского района.

Государственная поддержка пчеловодства предусмотрена программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции. Максимальный размер гранта на поддержку фермера, планирующего заниматься пчеловодством, составляет 1,5 миллиона рублей.

Важным условием для получения бюджетных средств является официальная регистрация пасеки. Грант выдается начинающим и будущим фермерам. Первый пчеловод, сумевший его получить, планирует потратить деньги на размещение в Ливенском районе пасеки на 140 пчелосемей.

Поддержка пчеловодов предусмотрена и другим постановлением правительства региона. Согласно ему пчеловоды могут рассчитывать на субсидии - власти готовы компенсировать им часть затрат на страхование пчел.

В правительстве региона считают, что эта мера будет востребована, учитывая участившиеся случаи массовой гибели насекомых.

- По данным регионального управления ветеринарии, в области погибло уже более 1600 пчелосемей, - рассказал председатель Орловского облсовета народных депутатов Леонид Музалевский. - За этой статистикой кроется не только ущерб пчеловодов, но и вред сельскому хозяйству, последствия которого могут быть весьма серьезными. Ведь не будет пчел - не будет опыления растений.