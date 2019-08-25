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25.08.2019 17:59
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На ВДНХ пройдет Неделя уличных танцев

Текст: Ирина Огилько

В последнюю неделю августа на ВДНХ пройдет Неделя уличных танцев в рамках фестиваля "Ритм моего города".

Около 500 тыс человек приняли участие в праздновании Дня флага в Москве

Всего запланировано около 40 различных бесплатных мероприятий, в том числе мастер-классы и уроки от профессионалов пройдет по стилям танца hip hop, breaking, popping, house dance, запланированы показательные выступления, спектакли, концерты и многое другое. К слову, занятия будут проходить в 12:00, 14:00 и 16:00.

В частности, в понедельник в 17:00 театр Alterum покажет на главной сцене хореографический спектакль Monuments, а в выходные дни - 30 августа и 1 сентября - запланированы две театральные постановки современного хип-хоп исполнителя и актера Алексея Чернова. Он представит на "Неделе танцев" сценическое воплощение своих пьес "Ожившее прошлое" и "Электрические сны".

В пятницу, 30 августа, выступят чемпионы мира по брейкингу - команда Top9.

В вечерние часы запланированы концерты и выступления российских рэп-команд.

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