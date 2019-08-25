Около 500 тыс человек приняли участие в праздновании Дня флага в Москве

Около полумиллиона москвичей приняли участие в праздновании Дня флага России. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На улицах и площадях города, в скверах и городских парках прошли концерты, флешмобы, квесты и представления.

Центральными площадками праздника стали проспект Академика Сахарова, парк Победы на Поклонной горе, музей-заповедник "Коломенское", Екатерининский парк и сад "Эрмитаж". Только проспект Академика Сахарова посетили более 110 тыс. человек, а ВДНХ - 100 тыс.человек.

Широко отмечали праздник и в парках. В Бабушкинском парке выступили барабанщицы Royal Attack, духовой оркестр Happy Band и кавер-группа Shoo Music Band.

В Перовском парке состоялся театральный интерактивный флешмоб, а в парке Фили - масштабный гала-концерт "Филигрань-2019".

Отмечать праздник продолжали и в воскресенье, 25 августа.