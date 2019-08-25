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25.08.2019 22:18
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Проездной ушел в онлайн

Почти на все электрички теперь можно купить билет через приложение
Текст: Светлана Батова
Российская газета - Столичный выпуск № 188(7946)
На девять из десяти направлений пригородных электричек теперь можно купить билет через приложение. Последнее направление - Рижское - должны подключить к системе в ближайшее время.

Напомним, на Ленинградском направлении, которое обслуживает МТППК, покупать билеты через приложение можно еще с августа прошлого года. На всех остальных, относящихся к ЦППК, внедрять продажи онлайн начали с декабря 2018 через приложение "Расписание и билеты ЦППК". Первые три направления - Павелецкое, Казанское и Ярославское - получили такую возможность еще зимой, остальные - Горьковское, Киевское, Белорусское, Курское и Савеловское, за исключением Рижского, - подключили за последние две недели.

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Билет можно купить для поездок только между станциями с турникетами или валидаторами - приложение само подскажет, есть ли у пассажира, скажем, Окружной, где турникеты стоят, такая возможность. Валидаторы сейчас массово устанавливают на платформах. Кстати, благодаря им пассажиры могут покупать и билеты на количество поездок, которые тоже надо отмечать в начале и конце путешествия.

Чтобы купить билет в телефоне, сначала нужно обновить приложение в смартфоне, чтобы ваше направление в ней "появилось". Затем в разделах "Расписание" или "Купить билет" выбрать маршрут, дату поездки и вид билета - "туда" или "туда-обратно". При первой покупке указать паспортные данные (это требование российских законов) и электронную почту, куда будут приходить чеки после покупок. Оплатить билет можно банковской картой или с помощью Apple, Google или Samsung Pay. Затем надо сделать билет действующим - в разделе "Мои билеты" нажать кнопку "Активировать билет", а затем просканировать появившийся QR-код на дисплее на специальном турникете (он красного цвета с код-ридером наверху) или валидаторе. Валидаторы - это столбики сине-зеленого цвета с экранами наверху. Если вы едете через станцию с турникетом, то нужно приложить телефон со штрихкодом к турникету еще раз, чтобы он пропустил вас на станцию. Если есть только валидатор, то билет больше прикладывать не нужно - система сама знает, что пассажир едет именно от этой станции.

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