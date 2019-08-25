Пожар потушен рядом с ЦНИИмаш в Королеве

Подмосковные пожарные потушили пожар в административном здании, расположенным рядом с Центральным научно-исследовательским институтом машиностроения в Подмосковном Королеве. Об этом сообщает ГУ МЧС по Московской области.

По данным спасателей, выгорело около 100 кв м. кровли здания расположенного по улице Пионерская. Обрушений нет, пострадавших нет. Между тем, как сообщает сайт Роскосмоса, здание, где произошел пожар, расположено на территориях, граничащих с территориями ЦНИИмаш. Однако оно принадлежит частной структуре. "Пожар не создал угрозы для работы Центрального научно-исследовательского института машиностроения. Все службы ЦНИИмаш функционируют в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Напомним, что ЦНИИмаш является головным научно-исследовательским институтом Госкорпорации "Роскосмос".

Это уже второй пожар рядом с ЦНИИмаш за это лето.