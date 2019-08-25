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25.08.2019 17:19
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Знают в лицо

Приставы начали находить должников с помощью уличных камер
Система распознавания лиц в столице помогла разыскать несколько десятков должников. Таковы первые результаты тестового подключения судебных приставов в Москве к системе "Безопасный город".
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

В пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Москве рассказали, что за полгода в ходе экспериментальных поисков должников с помощью камер видеонаблюдения удалось найти 27 граждан. Фотографии для розыска предоставляются взыскателями. Например, бывшая жена может принести фото из семейного архива, на котором улыбается отец ее ребенка, ныне беглый алиментщик.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Именно алиментщики в основном и попались в сети "Безопасного города". Кроме того, были найдены несколько должников по уголовным штрафам, а также неплательщики налогов. Впрочем, система искала не только обычных должников: уличные камеры помогли вычислить коллекторов-нарушителей. Получив жалобы на неправомерные действия взыскателей, приставы проводили административные расследования, в том числе запрашивали информацию с камер видеонаблюдения.

Некий гражданин В. необычным образом пытался повлиять на должника микрофинансовой организации. Коллектор исписал стены подъезда дома жертвы. В надписях он указал размер долга и личные данные гражданина. Таким образом он, видимо, хотел пристыдить москвича перед соседями, чтобы тому стало некомфортно смотреть людям в глаза.

Однако некомфортно стало самому коллектору. В ходе административного расследования судебные приставы получили видеозапись, на которой отчетливо видно, как гражданин В. проявлял свой художественный талант.

В ходе поисков в экспериментальном режиме по камерам приставы нашли 27 должников

В итоге художник-нарушитель был опознан и найден. Против него составили протокол об административном правонарушении по статье 14.57 КоАП РФ, которая защищает права физических лиц, имеющих просроченную задолженность. Материалы были направлены в суд. По итогам рассмотрения дела коллектору был назначен штраф 60 тысяч рублей.

Фото: fizkes/iStock
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Сегодня система "Безопасный город" действует во многих городах страны. В Москве к программе подключено более 160 тысяч камер. Итог - снижение количества преступлений. За год число квартирных краж в Москве сократилось на 24,8 процента. Видеокамеры во дворах затрудняют ворам промысел, что хорошо. Как сообщалось, видеосеть в столице охватывает 95 процентов домов. На 10 процентов сократилось число грабежей, на 12 процентов стало меньше разбойных нападений. А в Центре организации дорожного движения недавно сообщили, что благодаря видеокамерам число угонов в Москве снизилось в три раза.

Несколько лет назад в системе "Безопасный город" начала работать и программа распознавания лиц. Функция работает в режиме онлайн, процесс идентификации личности занимает несколько секунд. В случае если алгоритм обнаружит человека, чье лицо загружено в базу данных, он отправит оповещение в правоохранительные органы.

Кроме того, такая аналитическая система может помочь правоохранительным органам при поимке преступника выстроить маршрут его передвижения по городу. Система сама подберет нужные видеозаписи с разных камер наблюдения, идентифицировав подозреваемого на видео. Теперь возможностями системы начали пользоваться и судебные приставы.

Экономика Финансы Долги и кредиты Правительство Минюст ФССП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Полномочия судебных приставов
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