Синоптики предсказали похолодание в Москве на следующей неделе

В конце августа москвичей ждет очередное похолодание. Погода начнет портиться уже во вторник.

27 августа из-за атмосферного фронта в столице усилится ветер и пройдут короткие дожди, предупреждают специалисты центра "Фобос". На следующий день, в среду, на погоду начнет влиять скандинавский антициклон: дожди прекратятся, но температура опустится до +15-17 днем (+6-8 ночью).

Приблизительно такая же погода сохранится и в четверг. По данным синоптиков, столбики термометров не поднимутся выше 20-градусной отметки до конца лета.

При этом воскресенье и начало следующей недели обещают быть теплыми и сухими. В понедельник воздух прогреется до +21-23 градусов.