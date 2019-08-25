Стали известны самые популярные у москвичей мастер-классы

Составлен список самых популярных у москвичей мастер-классов, проводимых на верандах "Здоровая Москва". Об этом сообщает департамента здравоохранения столицы.

По данным департамента, с начала июля, когда были открыты 13 веранд "Здоровая Москва", в них прошло более 300 уроков танцев, свыше 600 различных лекций и спортивных тренировок. Всего около 170 тысяч раз горожане посетили веранды здоровья. Из обилия мероприятий, выделилась тройка хитов.

Среди танцев лидирует по количеству занимающихся зумба. Для этой смеси латиноамериканских танцев не требуется никакой специальной подготовки или навыков. Такие танцевальные мастер-классы выбирает каждый пятый посетитель.

По словам замруководителя департамента здравоохранения Москвы Елены Громовой, которые приводит портал мэра столицы, люди не просто ходят на мастер-классы, тренировки и лекции, они общаются на площадках с единомышленниками и заводят там новые знакомства. Многих постоянных посетителей администраторы знают в лицо.

Напомним, что помимо занятий спортом, каждый будний день с 16:00 до 17:00 на верандах "Здоровая Москва" у всех желающих есть возможность посетить интерактивные лекции психологов на самые популярные темы, среди которых психологическое благополучие, общение и конфликты, отношения в семье, личностное развитие и другое. По данным департамента здравоохранения, консультации получил каждый четвертый посетитель лекций.