У пенсионера в Москве украли 14 млн рублей из коттеджа

В Москве неизвестный обокрал пенсионера на 14,2 млн рублей, проникнув в его коттедж, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

В ведомстве рассказали, что 23 августа в полицию поступило сообщение о краже из коттеджа в Островном проезде. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что в период с 19 июня по 23 августа неизвестный через окно проник в коттедж и совершил кражу денежных средств из сейфа.

"Сумма украденного составила 14 миллионов 208 тысяч рублей. "Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", - уточнили в пресс-службе.