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25.08.2019 12:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

У пенсионера в Москве украли 14 млн рублей из коттеджа

Текст: Иван Пышечкин
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В Москве неизвестный обокрал пенсионера на 14,2 млн рублей, проникнув в его коттедж, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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В ведомстве рассказали, что 23 августа в полицию поступило сообщение о краже из коттеджа в Островном проезде. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что в период с 19 июня по 23 августа неизвестный через окно проник в коттедж и совершил кражу денежных средств из сейфа.

"Сумма украденного составила 14 миллионов 208 тысяч рублей. "Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", - уточнили в пресс-службе.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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