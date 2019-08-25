Минувшие выходные в Москве прошли под знаком российского триколора - 350-летие Государственного флага страны отмечали по всему городу. Концерты, флешмобы, шествия, кинопоказы - найти праздник по душе можно было в любом уголке столицы. Но главной площадкой стал проспект Академика Сахарова, где собралось более 110 тысяч человек.

Корреспонденты "РГ" оказались у рамок металлоискателей на проспекте за два часа до старта митинга-концерта. Люди уже собирались - одни с полутораметровыми стягами в руках, другие с небольшими флажками. В самом центре проспекта собрались студенты, волонтеры и участники молодежных объединений - более тысячи человек. Они готовились развернуть огромное полотно из двух тысяч флагов российских регионов, муниципальных образований и общественных организаций.

Председатель Координационного совета "Молодой гвардии Единой России"Денис Давыдов рассказал, что работать над этим флешмобом начали еще год назад, в прошлый день рождения российского триколора. Все это время собирали флаги из разных регионов и муниципалитетов, чтобы развернуть из них полотно площадью больше 2,5 тысячи квадратов! При этом на нем еще и читалось слово "Россия" в цветах государственного флага.

Приехал на акцию представитель Книги рекордов страны Александр Пересвет. "Наибольшая суммарная площадь полотен, содержащих изображения флагов муниципалитетов Российской Федерации, с результатом 2541 квадратный метр - рекорд официально зарегистрирован", - объявил он со сцены.

На фоне огромного классического российского триколора вскоре начался и митинг-концерт. Его назвали "Герои рядом с нами", поскольку на сцену помимо звезд эстрады постоянно поднимались Герои России и Советского Союза, актеры, ученые, военные, спортсмены и многие другие, кто поднимал российский триколор как символ побед и достижений россиян.

Герой - это человек, которому удалось собраться и не сдаться в момент, когда казалось, что шансов нет

У каждого из них была своя история, связанная с бело-сине-красным флагом. Хоккеист Александр Овечкин, к примеру, вспомнил финал чемпионата мира по хоккею в 2014 году в Минске. У российской сборной тогда дисквалифицировали тренера, а у многих игроков были травмы. У самого Александра - разрыв связок, он играл в специальном наколеннике. "Но мы понимали, что отступать некуда, за нами стоит Россия, и вышли на лед как в последний бой, - рассказал Овечкин. - И когда победили, когда поднимался наш флаг и звучал гимн, испытали радость и гордость за страну, болельщиков, родных и близких".

Собравшимся же Александр представил Ярослава Святославского - нашего первого спортсмена-паратриатлета, переплывшего Волгу и преодолевшего длинную дистанцию в любительском триатлоне IRONMAN общей протяженностью более 200 км. В 2009 году он получил травму и может передвигаться только в инвалидном кресле. Но это не помешало ему добиться выдающихся успехов не только в спорте, но и в науке - он пилот-испытатель российского медицинского экзоскелета ExoAtlet, разработанного при поддержке фонда "Сколково". Это устройство призвано дать свободу перемещений людям, прикованным к инвалидному креслу.

Аплодисментами встретили на проспекте Сахарова и другого героя, о котором страна узнала меньше двух недель назад. Командир самолета А321 "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов 15 августа сумел так посадить на кукурузное поле авиалайнер, у которого отказали двигатели, что все 233 человека на его борту остались живы. "Молодец! " - скандировали участники митинга-концерта. А Дамир Юсупов сказал:

- Герой - это человек, которому удалось собраться и не сдаться в момент, когда казалось, что шансов нет. Все мы люди, все сделаны из крови и плоти, мы не знаем, что произойдет дальше. Единственное, что в наших силах, - делать что-то светлое и доброе. Только так все мы сможем стать героями.

Над 100-тысячным проспектом Сахарова снова раздалось: "Молодец!".