В Москве составили портрет типичного туриста

Большинство туристов, которые посещают Москву - это молодые люди, причем как жители нашей страны, так и гости из других стран. Об этом сообщает комитет по туризму Москвы.

Если еще лет тридцать назад при слове турист возникал образ обросшего человека с рюкзаком и плащ-палаткой за плечами, нередко с гитарой, покорявшего горы, речные пороги или непроходимые дебри, то сейчас турист - это чаще всего успешный человек, который может позволить с комфортом посмотреть достопримечательности той или иной страны. По данным комитета по туризму Москвы, портрет типичного туриста в столице составлен по результатам соцопроса за первое полугодие 2019 года, в котором приняли участие 17 тысяч респондентов из России и 2,4 тысячи иностранных граждан.

Так, согласно ему, в Москве большая часть туристов, как россиян, так и иностранцев, составляет молодежь в возрасте от 18 до 34 лет. Так, среди гостей из других регионов России 77,5 процента - миллениалы (те, кто родился после 1981 года). И 63,6 процента туристов из дальнего зарубежья - люди до 34 лет. Как считают специалисты, это вполне объяснимо, ведь основные ценности для них - путешествия и возможность увидеть мир, а потому они тратят деньги на впечатления, а не на вещи.

Немного больше половины (52 процентов россиян и 57 процентов иностранцев) - туристы мужского пола. В комитете никак не прокомментировали этот факт, однако заметили, что в целом столица привлекает молодежь обилием и разнообразием фестивалей, культурных и спортивных событий, которых в Москве становится с каждым годом все больше. Популярности российской столицы также способствуют активное развитие транспортной и гостиничной инфраструктуры, появление новых сервисов для туристов.

Напомним, что Москва входит в топ-20 наиболее посещаемых городов Европы. А в рейтинге популярных у туристов столиц мира она занимает 31-е место.

Кстати

В прошлом году город посетили 23,5 миллиона путешественников, в том числе 5,5 миллиона иностранцев. По сравнению с 2010 годом число туристов в российской столице выросло на 84%.