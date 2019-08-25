В последнее воскресенье лета в Москве воздух прогреется до +23 градусов

В столичном регионе сохраняет свое влияние антициклон, под его воздействием температура воздуха остается выше климатической нормы на 1-2 градуса. Об этом "РГ" рассказали столичные метеорологи.

Согласно прогнозу погоды, воздух сегодня в регионе в дневные часы не прогреется выше отметки +23 градуса, а в ночь на понедельник обещают около +12.

- Погода в регионе останется теплой для конца лета, причем среднесуточная температура воздуха будет выше на 1-2 градуса или около нормы, в любом случае днем воздух будет прогреваться выше отметки +20 градусов, - рассказывает главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Что касается прогноза на воскресенье, то осадки маловероятны, а вот ветер немного усилится до 5-7 м/с. В целом погода будет комфортная, кислорода в воздухе достаточно, лишь атмосферное давление будет выше нормы.

Кстати: самым теплым день 25 августа был в 1897 году, когда воздух прогрелся до +33,9. А в 1971 году на термометрах было +2,8 градуса.