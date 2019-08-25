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25.08.2019 22:23
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Больше зелени и света

Вдоль Яузы создадут новый 30-километровый парк
Текст: Ангелина Зеленькова
Фото: Сергей Михеев
Российская газета - Столичный выпуск № 188(7946)
На северо-востоке Москвы появится новый большой парк "Яуза". Его "зеленый" маршрут протянется на 30 км - от МКАД до проспекта Мира и Лосиного острова, связанный с Ботаническим садом и ВДНХ. Благоустроенная территория обещает стать новой мощной точкой притяжения для всего Северо-Восточного округа. О рождении нового парка сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, осматривая его часть - живописную пойму Яузы.

О создании одного большого парка в округе говорят давно, жители, которые хотят объединить зеленые островки в природно-исторический комплекс "Парк Яуза", даже собрали подписи - всего 7 тысяч. Их просьбу передал мэру председатель Мосгордумы Алексей Шапошников: "Необходима организация, которая вдохнет жизнь в это пространство. Чтобы можно было проводить культурно-массовые мероприятия, ухаживать за особо охраняемыми природными территориями. Если возможно, просим рассмотреть вопрос объединения всей территории вдоль Яузы. Это будет уникальный парк, расположенный с двух сторон реки, мы не нашли аналога в мире". Мэр города предложение поддержал, но отметил, что вопрос следует обсудить с жителями, а проект должен полностью отвечать экологическим требованиям. По реакции собравшихся москвичей, которые представили, какими ухоженными могут стать их любимые места, стало ясно - о парке мечтает большинство. Мэру осталось лишь сказать: "С рождением нового парка!", как в ответ раздались аплодисменты.

Как изменится Москва после завершения программы благоустройства

Одна из частей будущего парка - пойма рек Яузы и Чермянки - представляет собой обширное зеленое пространство, состоящее из больших и малых природных территорий. Некоторые из них связаны между собой, другие разделены улицами. "Огромная территория, требующая благоустройства, около 300 га, десятки километров набережной - это очень большая работа, и каждый этап благоустройства сопоставим с крупным городским парком", - отметил глава города.

Концепцию благоустройства придумали сами местные жители, которые активно участвовали в обсуждении проекта. "Побольше света и зелени", - поделились своими пожеланиями москвички Анжела Горовая и Ирина Денисова, которые каждый день выходят на прогулку по тропинкам с пышными цветниками, ведущим к смотровым площадкам и террасам у воды. Украшают здешние места теперь и парковые объекты: зоны для активного и пассивного отдыха, детские и спортивные площадки, а главное - почти достроенный амфитеатр "Певческое поле", который после обновления получит новую жизнь. "К нам часто приезжают выступать известные артисты и звезды, теперь будем ждать их на новой сцене", - добавили подруги.

Концепцию благоустройства нового парка придумали местные жители

По словам мэра, это один из самых сложных проектов с точки зрения согласования с жителями. "Одним нужна активная зона, другим - тишина. Мы нашли компромисс и учли все экологические требования особо охраняемой природной территории, создав при этом пространство, где можно гулять, и заниматься спортом, и проводить городские мероприятия", - рассказал Собянин.

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