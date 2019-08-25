В Якутии на свадьбах в двух ресторанах отравились 36 человек

Минимум 36 человек отравились на свадьбах в двух ресторанах Якутска - "София" и "Белые ночи", сообщает Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).

Из 36 больных 23 госпитализированы в инфекционные отделения Якутской республиканской клинической больницы и стационаров в Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском районах.

Санитарные врачи управления начали эпидемиологическое расследование, чтобы установить источник инфекции и факторы передачи. В настоящее время они ведут лабораторные исследования продукции и сырья.

Для того чтобы не допустить новых случаев заболевания, Управление Роспотребнадзора наложило временный запрет на деятельность ООО "Сеул", в ведении которого находятся эти два ресторана.