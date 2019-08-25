Жители Камчатки проспали землетрясение

Утром в воскресенье на территории Усть-Камчатского муниципального района зарегистрировано землетрясение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю со ссылкой на данные , полученные от службы срочных донесений города Обнинск.

Эпицентр землетрясения находился в 10 километрах юго-восточнее поселка Ключи на глубине 10 километров. Его магнитуда составила 3,9.

Как отмечают спасатели, местные жители не обращались в диспетчерские службы, чтобы сообщить, что почувствовали толчки.

Несколько дней назад, 22 августа землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировали в Тихом океане у восточного побережья Камчатки.

Справка "РГ"

На Камчатке происходит треть всех землетрясений России. Курило-Камчатский регион - часть "Тихоокеанского огненного кольца", колоссального пояса сейсмической и вулканической активности, расположенного вдоль границы Тихого океана. Здесь океаническая плита погружается под континент со скоростью около десяти сантиметров в год. Накопление и сброс напряжений в земных недрах приводит к постоянным землетрясениям.