На территории Дальневосточного федерального округа сейчас реализуются 1783 инвестиционных проекта, которые получили меры государственной поддержки. Объем инвестиций по соглашениям составляет 3,8 триллиона рублей (фактически вложено уже 540 миллиардов). Из них более двухсот проектов введены в эксплуатацию.

Большинство их них смогли состояться благодаря ежегодно проводимому Восточному экономическому форуму, который в 2019 году отмечает первый юбилей. В этом году ВЭФ пройдет в пятый раз. Ожидается, что его посетят более четырех тысяч делегатов из 60 стран мира.

"Мы обязательно будет подводить итоги пятилетки. На Дальний Восток в рамках новых форм поддержки пришло 540 миллиардов рублей частных инвестиций. Около ста миллиардов федеральных средств выделено для того, чтобы поддержать строительство социальной инфраструктуры. Это те средства, которые и возникли в результате новых форм работы по результатам выполнения поручения президента о национальном приоритете. Мы будем эту работу продолжать, - заявил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев после заседания Совета Дальневосточного федерального округа во Владивостоке. - Мы видим, что удается хорошо и что можно делать лучше. Работа будет совершенствоваться. Я уверен в том, что та цифра, которая сегодня есть сегодня - 1783 инвестиционных проекта - это середина пути. Как минимум, мы должны за следующие пять лет эту цифру удвоить. Я думаю, что можно взять на себя и более высокие обязательства".

Сегодня значение Дальнего Востока в мире стремительно растет. Он становится точкой пристального внимания ведущих стран Тихоокеанского побережья и всего делового сообщества как регион, куда выгодно инвестировать и где можно успешно реализовывать проекты, отмечает Александр Козлов, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

"Цель - сделать Дальний Восток мощным экономическим центром, конкурентоспособным в масштабах всего АТР, работающий в интересах граждан России и, прежде всего, дальневосточников. Нам важно, чтобы люди здесь могли реализовать себя в полной мере. Именно для этого у нас работают территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток, бесплатно выдается земля по программе "Дальневосточный гектар", идет масштабное строительство социальной инфраструктуры в точках экономического роста дальневосточных территорий. Но мы не имеем права стоять на месте, мы совершенствуем наши преференциальные режимы, работаем на достижение поставленных задач с каждым инвестором, - говорит Александр Козлов. - Лейтмотив пятого, юбилейного Восточного экономического форума - повышение качества жизни на Дальнем Востоке. Мы должны добиться серьезных преобразований в здравоохранении, образовании, жилищном строительстве, транспорте и логистике, в сферах культуры и спорта. Мы понимаем всю сложность вызовов, стоящих перед нами. Но мы должны это сделать и обязательно сделаем. Приглашаю вас, уважаемые коллеги принять участие в дискуссиях пятого Восточного форума".

Генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков участвует в Восточном экономическом форуме с 2015 года. "Многие из проектов, к реализации которых мы приступили в рамках заключенных на ВЭФ договоренностей и соглашений, уже вышли на финишную прямую, - отмечает он. - В частности, осенью будет сдан в эксплуатацию новый терминал аэропорта Хабаровск. Построено первое жилье для сотрудников судостроительного комплекса "Звезда" в Приморье. По программе льготного кредитования, которую мы презентовали на ВЭФ совместно со Сбербанком и Банком ВТБ в 2016 году, профинансированы 814 проектов дальневосточных предпринимателей общим объемом более 18 миллиардов рублей. В Приморском крае создается крупнейший на Дальнем Востоке животноводческий комплекс. Эти и многие другие проекты, поддержанные фондом - примеры практической реализации договоренностей, достигнутых на предыдущих форумах во Владивостоке".

Цифры говорят сами за себя. Более 1700 резидентов реализуют в ТОР и СПВ проекты на 60 миллиардов долларов. Среди них как мегапроекты, так и малый бизнес. Уже реализовано 230 проектов, вложено более шести миллиардов долларов, создано более 25 тысяч рабочих мест. "Когда пять лет назад мне задавали вопросы, что получится в результате организации территорий опережающего развития, то, скажу совершенно честно, мы думали о десятках новых проектах, может быть, сто, двести, триста, - вспоминал Юрий Трутнев. - Но если бы меня тогда спросили, сколько получится через пять лет, цифру 1700 я бы не назвал, конечно. Амбиции были все-таки поскромнее. ТОРы себя оправдали. И свободный порт себя оправдал".

Конечно, механизмы несовершенны, всегда есть то, что можно поправить. Известно, что при работе над системой льгот арктическим инвесторам возникли предложения, как улучшить систему преференций бизнесу на Дальнем Востоке. Предполагается, что именно на ВЭФ станет ясно, как именно.

Зачастую режимов ТОР и СПВ для инвесторов уже недостаточно. Конкуренция за инвестора в Азиатско-Тихоокеанском регионе обостряется. "В условиях надвигающегося мирового кризиса, который провоцируется торговой войной США и КНР, значение расширения экономических связей вне американо-китайской системы приобретает особое звучание. Сам Китай будет вынужден искать новые возможности для повышения независимости от экспорта в США. К 2024 году ожидается рост товарооборота РФ и Китая до 200 миллиардов долларов и это далеко не предел и не единственная повестка дня для Восточного экономического форума, - указывает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. - Россия может предложить своим партнерам такие проекты, как особые экономические зоны для организации конкурентных производств, развитие маршрута "Северного морского пути", железнодорожного сообщения из Ю. Кореи до Европы, а также ряд энергетических проектов, включая газопровод "Сахалин-Хоккайдо"".

Конкуренция в мировой экономике повышается и от расширения экономических связей и доступа к ресурсам зависит будущее экономик региона. Россия в этом отношении становится неким системным интегратором, который может объединить усилия правительств восточных экономик для расширения их возможностей по экспорту товаров наиболее эффективными путями до Европы.

Территория Россия может быть интересна как для экспорта, так и для реализации промышленных и сельскохозяйственных проектов. "Деградация сельскохозяйственных угодий в Азии и рост потребления различных продовольственных товаров делают территорию РФ ключевым элементом обеспечения продовольственной безопасности целого региона, - полагает Андрей Кочетков. - Успех в этой области зависит не только от РФ, но и от готовности партнеров вкладываться в развитие возможностей России по поставкам сельскохозяйственной продукции. Проекты в этой сфере должны отвечать условиям долговременного развития. По этой причине требуются не только сиюминутные вложения в резкий рост производства, но и обеспечение рачительного использования земель Дальнего Востока и Сибири. Иначе в перспективе 1-2 десятилетий регион может оказаться в ситуации жесточайшего дефицита пригодных для хозяйствования земель".

Дальний Восток РФ обладает огромным потенциалом развития транспортной инфраструктуры, где будут полезны опыт, как Китая, так и Японии. Однако привлечение инвестиций также должно обеспечивать спросом собственную промышленность на различные материалы и технологии. Развитие не может быть эффективным, если оно обогащает только одну сторону. Реализация проектов на Дальнем Востоке и в Сибири позволит улучшить ситуацию с доходами населения, а это уже прямая выгода для азиатских экспортеров, которые получат емкий рынок для сбыта своей продукции.

"В целом, ожидания по поводу Восточного экономического форума весьма оптимистичные. В условиях самоизоляции США с помощью торговых пошлин будут стимулировать азиатские экономики к расширению региональных связей. Россия может предложить много интересных проектов, которые не только улучшат интеграцию экономик Дальнего Востока, но и будут содействовать повышению безопасности. В этой связи будет интересным изучить возможные новые предложения Японии по продвижению в сторону заключения Мирного договора с РФ. Интеграция экономики Северной Кореи в экономическую деятельность также улучшит предсказуемость политики Пхеньяна, так как для обеспечения безопасности нет ничего лучше, чем взаимные экономические связи", - резюмирует Кочетков.

В целом Восточный экономический форум становится не только площадкой для общения бизнеса, но и приобретает черты координационной структуры для устойчивого развития всего региона Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии и западной части Тихого океана.