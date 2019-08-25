Двое из четверых пропавших под Саратовом рыбаков найдены живыми

Двое из четверых рыбаков, находившихся в перевернувшейся в субботу близ Саратовской ГЭС лодки, найдены живыми. Об этом со ссылкой на руководителя региональной службы спасения Юрия Юрина сообщает ТАСС.

Лодка перевернулась в районе Саратовской ГЭС на Волге рядом с городом Балаково 24 августа около 9 утра по местному времени. В ней находились четверо рыбаков. Их поиски продолжались весь день, и уже поздно вечером двое рыбаков были найдены живыми. Они около 12 часов пробыли в воде, держась за небольшой выступ плотины. Оба мужчины были госпитализированы с переохлаждением. Поиски еще двоих рыбаков продолжаются.

Как сообщил Юрий Юрин, один из спасенных - гражданин Эстонии.