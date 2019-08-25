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25.08.2019 17:35
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

На кинофестивале "Восток&Запад" в Оренбурге пройдут бесплатные показы

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
В дни XII Международного кинофестиваля "Восток&Запад", который проходит в Оренбурге с 23 по 28 августа, горожане смогут бесплатно познакомиться с новинками кинематографа. Сеансы под открытым небом состоятся в парке "Салют, Победа".
Церемонию открытия кинофорума вели Егор Бероев, Ксения Алферова, Мария Горбань и Денис Косяков. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области Церемонию открытия кинофорума вели Егор Бероев, Ксения Алферова, Мария Горбань и Денис Косяков. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
Церемонию открытия кинофорума вели Егор Бероев, Ксения Алферова, Мария Горбань и Денис Косяков. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области

На сей раз кинофорум пройдет под знаком Года театра. Кроме 55 кинокартин из 14 стран, зрители увидят спектакли с участием Алексея Гуськова, Игоря Бутмана и Сергея Маховикова. Борьба за главный приз - "Золотого сарматского льва" - будет вестись в трех номинациях: российское, мировое и короткометражное кино.

- Оренбуржье с честью вновь принимает это большое культурное событие. Участники, организаторы и гости фестиваля все эти годы поддерживают диалог народов и культур, развивают гуманитарное взаимодействие во всех сферах жизни, - отметил на церемонии открытия кинофорума врио губернатора области Денис Паслер.

Фото: Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области
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В первый фестивальный вечер был показан российско-японский фильм "В плену у сакуры". Ленту представили исполнитель главной роли Александр Домогаров и продюсер Масуда Юмико.

По доброй традиции, кроме официальной программы, зрителей ждут бесплатные кинопоказы под открытым небом - проходить они будут в оренбургском парке "Салют, Победа!". Горожане уже смогли познакомиться с короткометражными лентами-участницами конкурсной программы "Шаг". Свои работы представили режиссеры картин.

Вечером в воскресенье, 25 августа, поклонники отечественного кино посмотрят фильм "Мальчик русский". Это дебютная работа молодого режиссера Александра Золотухина - ученика Александра Сокурова. По сюжету главный герой ленты - мальчик-доброволец - лишается зрения в одном из первых боев и остается служить "слухачом". Его задача - улавливать через огромную локационную воронку движения вражеской авиации и предупреждать бойцов. В фильме почти нет кровавых сцен, зато много музыки Рахманинова, которая, по замыслу режиссера, раскрывает мир главного героя.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
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В понедельник 26 августа зрители увидят канадский триллер "Как отмыть миллион" режиссера Дени Аркан. Фабула такова: очень умный, но не слишком удачливый кандидат наук Пьер-Поль подрабатывает курьером. Неожиданно он становится обладателем крупной суммы денег, оставленной преступниками. Пока герой решает, как распорядиться богатством, его начинают преследовать и полиция, и бандиты.

А экранизация романа Сергея Лукьяненко "Черновик" адресована многочисленной армии поклонников фантастики. Работа режиссера Сергея Мокрицкого, которую можно будет увидеть 27 августа, впечатляет графикой и колоритно воплощенной темой параллельных миров. В жизни дизайнера компьютерных игр Кирилла существуют три параллельных Москвы: идеальная, периода имперской России, полуразрушенная зомби-коммунистами и вовсе заросшая джунглями бывшая столица. Герой выполняет функцию таможенника между этими мирами, а прошлая реальность становится лишь черновиком.

Справка "РГ"

Международный кинофестиваль "Восток&Запад. Классика и Авангард" в Оренбурге проводится с 2008 года. За это время его участниками стали кинематографисты более чем из 50 стран мира, показано свыше 1000 российских и зарубежных фильмов, состоялось около 100 премьер. Приз кинофестиваля "Золотой сарматский лев" увезли с собой актеры и режиссеры из 42 государств.

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