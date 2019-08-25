Режиссеры из 14 стран - от Китая до Кубы - представят свои лучшие работы на XII Международном кинофестивале "Восток&Запад. Классика и авангард", открывшемся в Оренбурге. В дни кинофорума, который продлится до 28 августа, будут показаны 55 новых картин. По традиции борьба за главный приз - "Золотого сарматского льва" - будет вестись в трех номинациях: российское, мировое и короткометражное кино. А поскольку этот кинофорум посвящен Году театра, зрители смогут побывать не только на кинопремьерах, но и на спектаклях.

В Оренбуржье кинофестиваль "Восток&Запад" по праву считается главным культурным событием: любители кино ждут его каждый год. Организаторы не обманули их ожидания и в этот раз: по символической "красной дорожке" прошли Алексей Гуськов, Илзе Лиепа, Анастасия Макеева, Вячеслав Разбегаев, Александр Домогаров, Сергей Маховиков и другие звезды российского экрана.

- Оренбуржью выпала важная миссия - быть мостом между Европой и Азией, - напомнил врио губернатора области Денис Паслер. - В XII фестивале участвуют деятели киноискусства из разных уголков света - от Австралии до Канады. Наверняка таким же разнообразным будет и кино, которое авторы готовы показать публике.

За эти годы участниками оренбургского форума стали кинематографисты более чем из 50 стран мира, в рамках форума было показано свыше 1000 фильмов зарубежных и российских режиссеров, состоялось около 100 премьер.

На сей раз первая награда была вручена уже в день открытия кинофорума: приз "За вклад в киноискусство" из рук президента фестиваля Татьяны Воронецкой получил народный артист России Алексей Гуськов. Кстати, главным сюрпризом для зрителей в этом году станет проект "Театр + кино": оренбуржцы увидят постановку "Онегин-Блюз" с участием Алексея Гуськова и Игоря Бутмана и моноспектакль Сергея Маховикова "От Пушкина до Высоцкого".

Кроме того, в рамках внеконкурсной программы, посвященной Году театра, будут показаны ленты "Мария Каллас" и "Танцовщица". А поклонники известного композитора Алексея Рыбникова оценят его режиссерскую работу "Дух Соноры": фильм рассказывает историю Хоакина Мурьеты - героя культовой рок-оперы 70-х.

В первый фестивальный вечер зрители увидели российско-японскую киноленту "В плену у сакуры". Ее представили исполнитель главной роли Александр Домогаров и продюсер Масуда Юмико.

Главная героиня ленты - молодая японка, сотрудница телестудии, снимающая сюжет о местном кладбище русских военнопленных. Проект не вызвал бы интереса у девушки, если бы не дневник ее прабабушки, которая была сестрой милосердия в лагере военнопленных и полюбила русского офицера...

- Фильм был приурочен к Году России в Японии и Году Японии в России. В ленте показаны обычаи и традиции наших стран, а также разница между культурами, - рассказала Масуда Юмико.