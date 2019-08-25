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25.08.2019 13:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Росгвардия проверит сотрудников, отказавших в помощи из-за обеда

Текст: Виталий Ахмеров (Ульяновск)

Росгвардия проводит служебную проверку опубликованного в интернете видеоролика, на котором ульяновские сотрудники ведомства якобы проигнорировали сообщения о преступлении, сославшись на обед. Об этом со ссылкой на представителя Росгвардии Валерия Грибанкина сообщает РИА Новости.

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На видеоролике, опубликованном в пятницу, запечатлены два человека в форме Росгвардии. Как заявила записавшая ролик женщина, они проигнорировали ее сообщение о нападении на таксиста, потому что "у них обед".

По словам Валерия Грибанкина, если вина сотрудников будет установлена, они понесут дисциплинарное наказание вплоть до увольнения.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область
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