Росгвардия проверит сотрудников, отказавших в помощи из-за обеда

Росгвардия проводит служебную проверку опубликованного в интернете видеоролика, на котором ульяновские сотрудники ведомства якобы проигнорировали сообщения о преступлении, сославшись на обед. Об этом со ссылкой на представителя Росгвардии Валерия Грибанкина сообщает РИА Новости.

На видеоролике, опубликованном в пятницу, запечатлены два человека в форме Росгвардии. Как заявила записавшая ролик женщина, они проигнорировали ее сообщение о нападении на таксиста, потому что "у них обед".

По словам Валерия Грибанкина, если вина сотрудников будет установлена, они понесут дисциплинарное наказание вплоть до увольнения.