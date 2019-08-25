В Башкирии в аварии погибла 25-летняя женщина

25 августа в Чекмагушевском районе произошла авария, жертвой которой стала 25-летняя женщина. Об этом в своем блоге сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

По предварительной информации, около семи часов утра по московскому времени на 63-м километре автодороги Буздяк-Чекмагуш-Дюртюли столкнулись два встречных автомобиля - Hyundai Verna, за рулем которого был 31-летний житель Краснокамского района, и "ВАЗ-2114", которым управлял 19-летний водитель. В итоге Hyundai съехал в кювет.

Пассажирка иномарки умерла на месте. Водителю отечественного автомобиля и троим его пассажирам понадобилась помощь врачей. Об их состоянии не сообщается.