В Чувашии пять человек погибли в лобовом ДТП

Накануне вечером в Шемуршинском районе Чувашской Республики произошло столкновение двух легковушек, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

По данным ведомства, авария произошла вчера в 21.30 на 108 километре дороги А-151 Цивильск-Ульяновск. Столкнулись автомобили Toyota Corolla и LADA Vesta. По предварительным данным, 23-летний житель Ульяновской области, сидевший за рулем иномарки, выехал на встречную полосу, где столкнулся с отечественной легковушкой, за рулем которой находился 51-летний уроженец Самарской области. В результате лобового удара погибли 31-летняя пассажирка автомобиля Toyota, а также водитель и трое пассажиров LADA. Водитель и еще один пассажир иномарки госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч 5 ст 264 УК РФ УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть более двух человек). Правоохранители работают на месте аварии и выясняют все обстоятельства произошедшего. Как уточнили в пресс-службе МЧС, для ликвидации последствий аварии привлекались одна единица спецтехники и два сотрудника ведомства.