В Мордовии два человека погибли и шестеро пострадали в ДТП на трассе

В Атяшевском районе Мордовии произошло столкновение двух автомобилей. В результате ДТП есть пострадавшие, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По данным ведомства, авария произошла в 7 утра на 48-ом километре трассы Комсомольск - Атяшево-Ардатов-Тургеньево. Как позже уточнили ТАСС в экстренном ведомстве, столкнулись иномарки Toyota RAV4 и Kia Cerato. Обстоятельства аварии не уточняются.

В результате ЧП, по уточненным данным, погибли оба водителя, еще шестеро госпитализированы. Среди пострадавших трое детей. По данным "Интерфакс", одна девочка 2010 года рождения находится в тяжелом состоянии.