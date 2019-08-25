В Уфе в автобус не пустили незрячую женщину с собакой-поводырем

В Уфе водитель общественного автобуса отказался пускать в салон 24-летнюю незрячую женщину с ребенком из-за того, что с ними была собака-поводырь. Теперь ситуацию изучает прокуратура Башкирии, которая начала проверку.

Женщина является инвалидом по зрению и без своей собаки Дарины ей сложно передвигаться по городу. В тот день женщина собиралась поехать на зоовыставку, но в итоге столкнулась с тем, что водитель маршрутки накричал на нее, заявив, что с собаками в салон проходить нельзя. Когда ему сообщили, что это поводырь, мужчина потребовал подтверждающий документ, хотя соответствующая запись была и на шлейке собаки. Только после того, как женщина показала паспорт и пообещала обратиться в прокуратуру, водитель успокоился.

Прокуратура Башкирии узнала о данном факте из СМИ. В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что проведут всестороннюю проверку соблюдения законодательства о защите инвалидов, обеспечивающего беспрепятственный доступ лиц с ограниченными возможностями к объектам социнфраструктуры. Также в ходе проверки оценят перевозчика, который нарушил права незрячей.

Перед женщиной уже извинились представители госкомтранса Башкирии и директор транспортной компании, водитель которой обидел пассажирку с собакой.