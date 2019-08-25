Новости

Испанский король Хуан Карлос успешно перенес операцию на сердце 15:46
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье А321 прилетел на отдых в Крым 15:45
Одной из жертв ДТП в Чувашии стал районный прокурор из Ульяновска 15:30
Авиалесоохрана заявила об увеличении площади лесных пожаров в Сибири 15:29
Металлическая дверь упала на дошкольника в торговом центре Подмосковья 15:22
В Грозном произошел пожар в школе 15:20
СМИ: Лидеры стран G7 поддерживают усиление сотрудничества с Россией 15:02
Полиция Гонконга впервые применила водометы против демонстрантов 14:58
Россияне выиграли золото ЧМ в гребле на байдарках-двойках на дистанции 200 м 14:50
Актер и режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве 14:40
Самый необычный кроссовер России: выбираем Nissan Juke за 500 000 рублей 14:38
ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана 14:30
Коллектив из США на фестивале Koktebel Jazz Party назвал Крым раем 14:18
Названы возможные причины крушения вертолета Ми-2 на Кубани 14:13
Как ухаживают за государственным флагом на здании правительства 13:51
В Тюмени врачи отказались помочь пациентке с отеком легких 13:41
Три новых поезда запустили на Сокольнической линии метро 13:39
На "Жигули" поставили колеса из дисков для болгарки 13:34
Росгвардия проверит сотрудников, отказавших в помощи из-за обеда 13:23
Эксперт объяснил, зачем нужен новый "кукурузник" 13:20
В Череповце более 100 человек эвакуировали из больницы из-за пожара 13:19
В Крыму на "Тавриде-Арт" парень сделал предложение своей девушке 12:55
Автомобильный мост частично обрушился в Харькове 12:35
У пенсионера в Москве украли 14 млн рублей из коттеджа 12:32
В Красноярске три человека выпали из движущегося автобуса 12:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
В "РГ" расскажут о предстоящей "Волне здоровья"
В "РГ" расскажут о предстоящей "Волне здоровья"
25.08.2019 15:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Авиалесоохрана заявила об увеличении площади лесных пожаров в Сибири

Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке, по которым идет работа по активному тушению, за сутки увеличилась на 7,7 тысячи гектаров. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

Фото: Пресс-служба НТЦ "Космические решения"/ТАСС
Рослесхоз оценил ущерб от лесных пожаров

По данным ведомства, на 00.00 часов по московскому времена 25 августа на территории России действовало 109 лесных пожаров общей площадью 50,1 тысячи гектаров. Днем ранее сообщалось о 122 очагах площадью 42,4 тысячи гектаров.

Наибольшая площадь возгорания зафиксирована в Красноярском крае. Здесь огонь прошел 22,1 тысячи гектаров. Горят 84 пожара. Днем ранее на территории края полыхали 98 очагов площадью 21,1 тысячи гектаров. Площадь, пройденная огнем на территории, где тушение прекращено, составляет 302,1 тысячи гектаров.

На Чукотке зафиксированы три очага, которые сейчас активно тушат пожарные. Площадь составляет 13,2 тысячи гектаров. В труднодоступных местах горит один пожар площадь 14,8 тысячи гектаров.

На территории Камчатского края зафиксировано два пожара площадью 11,07 тысячи гектаров. В Магаданской области полыхает три очага. Площадь, пройденная огнем, составляет 1,9 тысячи гектаров. На территориях Иркутской области, Бурятии и Якутии всего зафиксировано 17 очагов. Площадь пожара составляет 725, 577 и 351 гектар соответственно.

В ликвидации пожаров задействована группировка из 1499 человек, 158 единиц спецтехники, а также 12 воздушных судов. Кроме того, 27 самолетов и вертолетов осуществляют мониторинг ситуации с воздуха. За сутки им удалось потушить 29 очагов на площади 429 гектаров.

Фото: REUTERS
В СПЧ заявили об искажении данных по лесным пожарам в Иркутской области

В ведомстве отметили, что пожароопасный сезон открыт в 83 регионах страны. При этом на территории Красноярского края и одного района Якутии введен режим ЧС. Еще в 42 субъектах РФ действует особый противопожарный режим.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, причиной возгорания могли стать сухие грозы. При этом рассматриваются и иные версии. В пресс-службе Авиалесоохраны подчеркивают, что в преддверии осени повышается риск пожаров, связанные с возгоранием сухой травы. В ведомстве отмечают, что к пожару могут привести намеренные выжигания сухой растительности, а также не затушенные спички или иные источники огня.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Дальний Восток СФО Красноярский край СФО Иркутская область ДФО Якутия ДФО Бурятия ДФО Чукотский АО Лесные пожары
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СМИ: Лидеры стран G7 поддерживают усиление сотрудничества с Россией
Британия решила "удешевить" Brexit на 30 миллиардов фунтов
Президентские выборы стартовали в Абхазии
На Украине испытали прожигом ступень ракеты-носителя "Циклон-4"
Актер и режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве