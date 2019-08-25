Авиалесоохрана заявила об увеличении площади лесных пожаров в Сибири

Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке, по которым идет работа по активному тушению, за сутки увеличилась на 7,7 тысячи гектаров. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

По данным ведомства, на 00.00 часов по московскому времена 25 августа на территории России действовало 109 лесных пожаров общей площадью 50,1 тысячи гектаров. Днем ранее сообщалось о 122 очагах площадью 42,4 тысячи гектаров.

Наибольшая площадь возгорания зафиксирована в Красноярском крае. Здесь огонь прошел 22,1 тысячи гектаров. Горят 84 пожара. Днем ранее на территории края полыхали 98 очагов площадью 21,1 тысячи гектаров. Площадь, пройденная огнем на территории, где тушение прекращено, составляет 302,1 тысячи гектаров.

На Чукотке зафиксированы три очага, которые сейчас активно тушат пожарные. Площадь составляет 13,2 тысячи гектаров. В труднодоступных местах горит один пожар площадь 14,8 тысячи гектаров.

На территории Камчатского края зафиксировано два пожара площадью 11,07 тысячи гектаров. В Магаданской области полыхает три очага. Площадь, пройденная огнем, составляет 1,9 тысячи гектаров. На территориях Иркутской области, Бурятии и Якутии всего зафиксировано 17 очагов. Площадь пожара составляет 725, 577 и 351 гектар соответственно.

В ликвидации пожаров задействована группировка из 1499 человек, 158 единиц спецтехники, а также 12 воздушных судов. Кроме того, 27 самолетов и вертолетов осуществляют мониторинг ситуации с воздуха. За сутки им удалось потушить 29 очагов на площади 429 гектаров.

В ведомстве отметили, что пожароопасный сезон открыт в 83 регионах страны. При этом на территории Красноярского края и одного района Якутии введен режим ЧС. Еще в 42 субъектах РФ действует особый противопожарный режим.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, причиной возгорания могли стать сухие грозы. При этом рассматриваются и иные версии. В пресс-службе Авиалесоохраны подчеркивают, что в преддверии осени повышается риск пожаров, связанные с возгоранием сухой травы. В ведомстве отмечают, что к пожару могут привести намеренные выжигания сухой растительности, а также не затушенные спички или иные источники огня.