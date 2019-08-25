В Красноярске три человека выпали из движущегося автобуса

В Красноярске на остановке Автовокзал городской автобус тронулся в момент, когда не все пассажиры вышли из салона. В результате на тротуар упали женщина с ребенком и мужчина.

Теперь водитель и руководитель фирмы-перевозчика понесут административное наказание. "Инцидент произошел вчера. Нам он нем стало известно, после того, как видео выложили в соцсетях. Проверка ЧП уже закончена, виновные будут наказаны", - заявили "РГ" в пресс-службе ГИБДД Красноярского края.

В инспекции уточнили, что сами пострадавшие пассажиры в ГИБДД не обращались. Потому о том, насколько серьезно они пострадали, не известно.