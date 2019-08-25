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25.08.2019 08:34
Рубрика: В мире

В ОАЭ женщина подала на развод из-за чрезмерной любви мужа

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Жительница Объединенных Арабских Эмиратов решила подать на развод через год после свадьбы, аргументировав это скучной семейной жизнью без ссор, споров и каких-либо "острых" ситуаций. Женщина откровенно называет своего мужа "слишком романтичным и послушным", пишет Khaleej Times.

Фото: Alan Crowhurst/ Getty Images
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- Я буквально задушена любовью и привязанностью супруга. Он даже помогает мне убираться в доме. Постоянно дарит подарки и все прощает. Я скучаю хотя бы по одному дню, где бы мы могли поспорить, но это невозможно с моим романтичным мужем, - объяснила женщина.

На возмущения супруги мужчина с недоумением ответил тем, что всегда хотел лишь "быть идеальным и добрым мужем".

Сообщается, что суд постановил отложить рассмотрение дела, чтобы дать паре шанс на примирение.

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