В ОАЭ женщина подала на развод из-за чрезмерной любви мужа

Жительница Объединенных Арабских Эмиратов решила подать на развод через год после свадьбы, аргументировав это скучной семейной жизнью без ссор, споров и каких-либо "острых" ситуаций. Женщина откровенно называет своего мужа "слишком романтичным и послушным", пишет Khaleej Times.

- Я буквально задушена любовью и привязанностью супруга. Он даже помогает мне убираться в доме. Постоянно дарит подарки и все прощает. Я скучаю хотя бы по одному дню, где бы мы могли поспорить, но это невозможно с моим романтичным мужем, - объяснила женщина.

На возмущения супруги мужчина с недоумением ответил тем, что всегда хотел лишь "быть идеальным и добрым мужем".

Сообщается, что суд постановил отложить рассмотрение дела, чтобы дать паре шанс на примирение.