Сошедший с гор сель перекрыл дорогу к альплагерю в КБР

В Черекском районе Кабардино-Балкарии сошел селевой поток на участок дороги, ведущей к альплагерю Безенги. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по КБР.

Инцидент произошел сегодня, 25 августа, примерно в 08.45 утра. Информация об этом поступила в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России. Под грязевыми массами оказался участок автодороги, ведущий к известному альплагерю Безенги. Сейчас в горной базе находятся 195 человек, в том числе 14 детей, а также дежурят два спасателя от Эльбрусского ВПСО МЧС.

- В альплагере есть медицинский пункт, запасы питьевой воды и продуктов питания. Селевой вынос можно обойти пешком, - сообщили в ведомстве.

Расчисткой дороги занимаются две единицы техники, однако спасатели убедительно рекомендуют водителям воздержаться от поездок в этом направлении.