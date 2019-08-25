В Чечне открыли самую большую мечеть в Европе

Чечня вновь стала рекордсменом - в городе Шали появилась самая большая в Европе мечеть "Гордость мусульман". Возвели ее в самые короткие для такого объекта сроки - за семь лет.

Фактически новая мечеть может вместить всех жителей города (в Шали проживают чуть более 54 000 человек. - Ред.). Внутри нее хватит места для 30 тысяч верующих, а если учесть прилегающую к ней территорию площадью 5,3 гектара, то и вовсе 100 тысяч человек. Внешняя и внутренняя отделка выполнена из мрамора, привезенного с греческого острова Тасос.

Архитектурная композиция мечети представляет собой арабскую классику с совмещением арабского, персидского, среднеазиатского и византийского стилей. Высота основного купола - 41 метр, высота минаретов - 63 метра.

Торжественное открытие мечети состоялось в минувшую пятницу. На него собрались тысячи людей, в том числе около 300 гостей из 43 государств. В церемонии приняли участие министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев. Поздравив мусульман с появлением мечети, он заявил, что "здесь каждый человек может вознести молитву, найти уединение, покой и умиротворение".

В ходе выступления перед собравшимися глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил всех, кто принимал участие в строительстве мечети.

- Мы с вами стали участниками эпохального события - открытия благословенного дома Всевышнего Аллаха, исключительно уникального по своему образцу и величественного по размерам и красоте. Мечеть названа именем пророка Мухаммеда, - сказал Кадыров.

После официальной части праздника открытие самой большой мечети Европы ознаменовалось массовой пятничной молитвой.

Кстати, одновременно с мечетью в Шали открыли и школу хафизов. Так называют тех, кто наизусть учит Коран. Рассчитанная на 100 учеников, она стала седьмым подобным духовным учреждением республики.