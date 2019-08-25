В Грозном произошел пожар в школе

Пожар в грозненской школе сегодня днем ликвидировали спасатели ГУ МЧС по Чеченской республике. Информация о возгорании в школе № 47 в Заводском районе столицы региона поступила на пульт дежурному гарнизона в 13.44. На место происшествия оперативно направили силы МЧС по второму рангу вызова.

- Пожар вспыхнул в кабинете директора и в учительской на втором этаже. По уточненной информации площадь возгорания составила 55 квадратных метров. В 14.16 спасатели полностью ликвидировали огонь, не допустив его распространения на другие помещения, - сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства.

Пострадавших нет. К тушению были привлечены 8 единиц техники и 35 человек.