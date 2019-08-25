Новости

Испанский король Хуан Карлос успешно перенес операцию на сердце 15:46
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье А321 прилетел на отдых в Крым 15:45
Одной из жертв ДТП в Чувашии стал районный прокурор из Ульяновска 15:30
Авиалесоохрана заявила об увеличении площади лесных пожаров в Сибири 15:29
Металлическая дверь упала на дошкольника в торговом центре Подмосковья 15:22
В Грозном произошел пожар в школе 15:20
СМИ: Лидеры стран G7 поддерживают усиление сотрудничества с Россией 15:02
Полиция Гонконга впервые применила водометы против демонстрантов 14:58
Россияне выиграли золото ЧМ в гребле на байдарках-двойках на дистанции 200 м 14:50
Актер и режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве 14:40
Самый необычный кроссовер России: выбираем Nissan Juke за 500 000 рублей 14:38
ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана 14:30
Коллектив из США на фестивале Koktebel Jazz Party назвал Крым раем 14:18
Названы возможные причины крушения вертолета Ми-2 на Кубани 14:13
Как ухаживают за государственным флагом на здании правительства 13:51
В Тюмени врачи отказались помочь пациентке с отеком легких 13:41
Три новых поезда запустили на Сокольнической линии метро 13:39
На "Жигули" поставили колеса из дисков для болгарки 13:34
Росгвардия проверит сотрудников, отказавших в помощи из-за обеда 13:23
Эксперт объяснил, зачем нужен новый "кукурузник" 13:20
В Череповце более 100 человек эвакуировали из больницы из-за пожара 13:19
В Крыму на "Тавриде-Арт" парень сделал предложение своей девушке 12:55
Автомобильный мост частично обрушился в Харькове 12:35
У пенсионера в Москве украли 14 млн рублей из коттеджа 12:32
В Красноярске три человека выпали из движущегося автобуса 12:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
В "РГ" расскажут о предстоящей "Волне здоровья"
В "РГ" расскажут о предстоящей "Волне здоровья"
25.08.2019 15:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Грозном произошел пожар в школе

Текст: Анна Юркова

Пожар в грозненской школе сегодня днем ликвидировали  спасатели ГУ МЧС по Чеченской республике. Информация о возгорании в школе № 47 в Заводском районе столицы региона поступила на пульт дежурному гарнизона в 13.44. На место происшествия оперативно направили силы МЧС по второму рангу вызова.

В Череповце более 100 человек эвакуировали из больницы из-за пожара

- Пожар вспыхнул в кабинете директора  и в учительской на втором этаже. По уточненной информации площадь возгорания составила 55 квадратных метров. В 14.16 спасатели полностью ликвидировали огонь, не допустив его распространения на другие помещения, - сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства.

 Пострадавших нет. К тушению были привлечены 8 единиц техники и 35 человек.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика Грозный
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СМИ: Лидеры стран G7 поддерживают усиление сотрудничества с Россией
Британия решила "удешевить" Brexit на 30 миллиардов фунтов
Президентские выборы стартовали в Абхазии
На Украине испытали прожигом ступень ракеты-носителя "Циклон-4"
Актер и режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве