В КБР турист сорвался в ущелье во время прыжка с тарзанки

В Кабардино-Балкарии турист сорвался в Чегемское ущелье при спуске с таразнки. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По данным ведомства, сообщение о ЧП поступило дежурному диспетчеру в 17.20. Мужчина родом из Новороссийска сорвался со склона горы во время роупджампинга - прыжков с альпинистскими веревками с различных высоких объектов. На его поиски выдвинулась группа спасателей в количестве девяти человек и двух единиц техники.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу пресс-службы регионального МЧС Кантемира Берова, по предварительной информации, сорвавшийся мужчина не подает признаков жизни.