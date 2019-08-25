Развод караула в Петропавловке озвучат по-английски и по-китайски

Субботний развод роты Почетного караула в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга будет сопровождаться дикторским текстом не только на русском, но и на английском и китайском языках.

Как сообщают в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО), это позволит туристам из-за рубежа глубже узнать традиции и историю российской армии.

Церемония развода Почетного караула проводится в Нарышкином бастионе Петропавловской крепости с июня по ноябрь каждую субботу, начало - в 11.55. В ней принимают участие личный состав 165-й отдельной стрелковой роты и военный оркестр штаба ЗВО, который исполняет военные марши разных эпох. Самые яркие моменты церемонии - вынос флагов (Российской Федерации, Вооруженных сил РФ и ЗВО) и плац-парад. Военнослужащие в парадной форме выполняют строевые приемы, демонстрируя как элементы штыковой атаки времен Александра Суворова, так и виртуозное владение самозарядными карабинами Симонова образца 1949 года.

Справка "РГ"

Караульная служба в Петропавловской крепости существовала с ее основания в 1703 году до 1926 года. Детальный церемониал смены караула на площади перед Петропавловским собором был разработан в годы правления императора Павла I и просуществовал до начала ХХ века. Современная церемония развода караула, разработанная Военной комендатурой Санкт-Петербурга, носит символический характер.