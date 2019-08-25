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25.08.2019 16:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Архангельске три человека погибли из-за поджога дома

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)

В Архангельске трое мужчин погибли при пожаре в частном деревянном доме на улице Адмирала Макарова. Правоохранители задержали 21-летнего архангелогородца, который подозревается в поджоге.

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Как сообщает пресс-служба регионального следкома, вечером 24 августа компания из четырех человек распивала спиртное в гостях у пенсионера - хозяина дома. В какой-то момент один из участников посиделок облил помещения бензином и поджег. Пламя охватило все строение. Спастись удалось только поджигателю и еще одному гостю, который успел выбежать из горящего дома. Его владелец и еще два человека погибли от ожогов.

Задержанный полностью признал вину и написал заявление о явке с повинной. Однако объяснить свой поступок он не смог - по его словам, никаких причин поджигать дом с людьми не было.

Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве двух и более человек общеопасным способом из хулиганских побуждений. Следствие будет просить суд заключить подозреваемого под стражу.

Происшествия Преступления Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск
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