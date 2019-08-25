В Ленобласти в аварии погиб мотоциклист и пострадали двое детей

Авария в Ломоносовском районе Ленинградской области закончилась смертью мотоциклиста и госпитализацией трех человек, из которых двое - дети.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло сегодня, 25 августа в 15.50 на 71-м километре трассы Санкт-Петербург - Ручьи. Столкнулись автомобиль Hyundai и мотоцикл Honda. Водитель мотоцикла скончался на месте. 43-летняя женщина, сидевшая за рулем автомобиля, и находившиеся в салоне двое ее детей десяти и одиннадцати лет госпитализированы.

Двумя днями раньше, 23 августа под Петербургом произошло еще одна авария, в результате которой погиб мотоциклист. На 670-м километре трассы "Россия" 29-летний байкер пытался проскочить между двумя грузовиками. Но неудачно: столкнулся с одним из них и попал под второй. Мотоциклист погиб на месте.