Кириенко на фестивале "Таврида-Арт" рассказал о значении культурного кода

Культурный код объединяет страну, поддержка культуры - это инвестиция в будущее, уверен первый замглавы администрации президента РФ, председатель оргкомитета фестиваля "Таврида-Арт" Сергей Кириенко.

В воскресенье он выступил на стратегической сессии "Развитие культурных арт-резиденций в регионах России", которая проходит в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида-Арт" в районе Судака.

"Культурный код - это цемент, обеспечивающий целостность страны", - цитирует РИА Новости слова Кириенко.

Он считает, что в современном мире конкурентоспособность страны определяется прежде всего интеллектом и творческим потенциалом людей, а не наличием полезных ископаемых. Первый замглавы администрации Кремля также призвал не считать социальными расходами государственную поддержку культурных проектов.

"Мы очень часто к расходам, которые государство, регионы вкладывают в поддержку культуры, относимся как к социальным затратам и расходам, - сказал он. - Убежден абсолютно, что это неправильно, потому что это не социальные затраты, а большие и очень серьезные инвестиции в будущее, и не только культуры, но и в экономическую конкурентоспособность и благополучие".

"Таврида-Арт", по мнению Сергея Кириенко, стала уникальной площадкой для российской творческой молодежи, где можно встретиться с людьми из разных регионов России, а также и пообщаться с мастерами культуры.

"В бухте "Капсель" будет создаваться круглогодичный образовательный центр для молодых деятелей культуры", - проинформировал Сергей Кириенко. Что же касается самого форума "Таврида", частью которого является фестиваль "Таврида-Арт", то срок его работы увеличится. В прошлые годы форум проходил летом, в этом - стартовал в мае и завершится в октябре, а в будущем будет работать с апреля по октябрь, рассказал первый замглавы администрации президента.

Благодаря смене локации удалось вдвое увеличить количество смен, а также приступить к строительству стационарного образовательного центра.