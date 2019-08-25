Кириенко прокомментировал подпись "Крым. Россия" в The Guardian

Появление подписи "Крым. Россия" к фото с фестиваля "Таврида - АРТ" в британской газете The Guardian - это прорыв здравого смысла на Западе, считает первый заместитель руководителя Администрации президента РФ, председатель организационного комитета фестиваля Сергей Кириенко. Такое мнение он высказал в интервью ТАСС.

Ранее британская газета разместила на своем сайте снимок с фестиваля с подписью "Крым, Россия. Гости посещают 5-й фестиваль "Таврида-АРТ" недалеко от города Судак". Позже слово "Россия" исчезло со страницы.

"Метания газеты говорят о торжестве здравого смысла, просто он пока торжествует не всегда, а "прорывами", потом включается политическая цензура, - полагает Сергей Кириенко. - Но это же очевидно: Крым - это Россия".

По его мнению, это "эффект "Тавриды", когда благодаря культуре меняется язык разговора между людьми в разных странах.

"Я понимаю, что происходит: подпись под фото о "Тавриде" писала не редакция политических новостей, а фотослужба или редакция культуры, для которой гораздо важнее, что для огромного количества молодежи открываются новые возможности", - продолжил первый замглавы администрации Кремля.

Он уверен, что для великих деятелей культуры границ не существует. "Наверное, для грамотных и профессиональных журналистов из культурного отдела The Guardian их тоже не существует, для них гораздо важнее содержание. Но потом прошло какое-то время, и включилась политическая редакция", - добавил он, назвав смешной ситуацию со сменой подписи.

Несмотря на внесенную правку, "все увидели: может быть, их и заставили поменять заголовок, но они-то знают, что Крым - это Россия", подчеркнул Сергей Кириенко.