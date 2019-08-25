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25.08.2019 11:57
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Конкурс "Новая волна-2019" стартовал в Сочи

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости

Накануне в Сочи стартовал Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна-2019".

Ее открыл композитор, генеральный продюсер и председатель жюри конкурса Игорь Крутой с письма президента России Владимира Путина в адрес организаторов, участников и гостей фестиваля о поздравлении, напутствии о том, что "атмосфера курортного Сочи сделает незабываемым этот праздник песни, подарит всем самые добрые эмоции и отличное настроение" и пожеланиях всего наилучшего.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Игорь Крутой: "Новая волна" не вернется в Юрмалу

Перед открытием, на пресс-конференции, Игорь Крутой отметил, что все шесть дней фестиваля погода будет комфортной и без дождей.

- Не зря же я автор песни "Я тучи разведу руками", - посмеялся он.

Церемонию открытия под полный аншлаг и бурные овации провели Андрей Малахов и Лера Кудрявцева на сцене концертного зала New Wave Hall в Олимпийском парке. На первые два дня фестиваля запланированы выступления звезд. Конкурсанты начнут выходить на сцену с понедельника.

Кстати, на сайте "Одноклассники" ведется онлайн-трансляция мероприятия, которые начинаются в 19.30 каждый день до 29 августа включительно. Там же в специальном приложении "Новая волна. Выбор зрителей" уже открыто голосование за обладателя приза зрительских симпатий - можно голосовать за любимых конкурсантов. В телевизионном эфире конкурс транслирует телекомпания "Россия 1".

В первый день фестиваля Филипп Киркоров представил премьеру своей новой песни "Стеснение пропало". Мэтр российской эстрады предстал в образе лунного гостя, а премьера композиции стала настоящим перфомансом.

- Для меня большая честь открывать этот долгожданный, любимый всеми фестиваль, - отметил Киркоров. - Мне как члену жюри предстоит очень ответственная миссия - не пропустить талант, и я надеюсь, что ваши аплодисменты станут лакмусовой бумагой для тех, кто так хочет получить известность, популярность и вашу любовь.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Филипп Киркоров отметил, что купается в аплодисментах уже почти тридцать лет и особенно благодарен Сочи. Он приехал сюда не один, его сопровождали дочь Алла-Виктория и сын Мартин-Кристин.

- В этом городе в далеком 1974 году познакомились мои родители. И если бы не Сочи, я сейчас здесь не стоял. Спасибо гостеприимному Сочи и "Новой волне", которая неспроста синего цвета, - сказал Киркоров перед выступлением уже полюбившегося многим хита "Цвет настроения синий".

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