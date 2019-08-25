В Астрахани начали делать арбузный мед

Мастера астраханского технологического техникума восстановили старинные рецепты и представили в минувшую субботу на этноярмарке "Южный базар" нардек - уваренный до консистенции меда сок арбузной мягкости.

Арбузный мед был популярен в XVIII-XIX веках в астраханских сёлах, где выращивались бахчевые. Но традиция не получила широкого распространения, возможно, из-за длительности процесса приготовления. Нардек готовится в течение четыре суток. За это время из него выпаривается лишняя жидкость и получается стопроцентный натуральный продукт золотисто-кофейного цвета.

- Варили впятером с утра до вечера: по семь - десять часов в день у нас в техникуме в учебной лаборатории, - рассказывает мастер производственного обучения Денис Быков. - Сначала кропотливо вручную очищали арбузную мякоть от семян, затем томили на медленном огне. Ничего не добавляли, этого не требуется. Если содержание сахара в арбузе где-то 10 процентов, то в результате уваривания получается 70 процентов.

Кроме мёда мастера приготовили для продажи на ярмарке арбузное варенье с лимоном и сахаром, а также арбузный фреш. Особенностям приготовления оригинальных блюд они будут учить студентов в новом учебном году, а готовую продукцию реализовывать в кафе при техникуме.