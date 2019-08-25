В Сочи иностранная туристка повредила ногу на аттракционе

В Сочи сотрудники родельбана (катание на колесных санках) в горно-туристическом центре выясняют причины происшествия, в котором иностранная туристка серьезно повредила ногу, сообщил сегодня "РГ" представитель аттракциона.

- Инцидент произошел вчера 24 августа около 16.30 вечера. Туристка, предположительно из ОАЭ, по неизвестной причине пыталась после первого поворота на спуске тормозить ногой, что категорически запрещено правилами безопасности. В результате она сильно травмировалась, скорая доставила ее в больницу и ночью врачи провели ей операцию. Санки, на которых она спускалась, сейчас отправлены на техническую экспертизу, - рассказал корреспонденту "РГ" сотрудник аттракциона.

Он добавил, что женщина спускалась в составе группы вместе со своим ребенком - до нее и после все успешно преодолели дистанцию - ребенок не пострадал. Также правила техники безопасности составлены на русском и английском языке, и туристка должна была с ними ознакомиться.

Между прочим, протяженность трассы сочинского родельбана составляет один километр, специальные захваты удерживают санки на линии, пассажир при этом не прикладывает никаких усилий. При этом на кадрах видео происшествия, облетевшее ранее СМИ, отчетливо видна табличка с правилами безопасности, в том числе "в дождь и влажную погоду катание на санках запрещено!"

- Связано это с тем, что на мокрой трассе тормозные механизмы работают хуже. Но в данном случае, если бы туристка не выставила ногу, то при любой скорости (конструкция разгоняется до 40 километров в час), она просто бы жестко остановилась, без такой травмы. В Европе на подобных аттракционах санки запускают вереницей, и они периодически сталкиваются. Сейчас мы выясняем все обстоятельства ЧП, изымаем записи камер видеонаблюдения. В ближайшее время обязательно свяжемся с пострадавшей и окажем всю необходимую помощь, - добавил представитель.