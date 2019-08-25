Россияне выиграли шесть медалей на чемпионате мира по гребле

Сборная России заняла пятое место в общекомандном зачете на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Венгрии.

Наши спортсмены завоевали шесть медалей: две золотые, три серебряные и бронзовую. В заключительный день соревнований россияне взяли две награды высшей пробы.

Первое место в общем зачете заняла команда Белоруссии, в активе которой шесть золотых медалей и по четыре серебряных и бронзовых. Вторая строчка осталась за немцами (6-4-1), а третья - за хозяевами (5-4-3).

По итогам чемпионата мира российская сборная завоевала пять олимпийских лицензий: на дистанции 1000 метров в байдарках-одиночках и 500 метров в байдарках-четверках среди мужчин, на дистанции 1000 метров в каноэ-двойках у мужчин, в байдарках-четверках на дистанции 500 метров у женщин, а также в каноэ-двойках на дистанции 200 метров среди женщин.