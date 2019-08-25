Россияне выиграли шесть медалей на чемпионате мира по гребле

Новости

Disney показал первый кадр Эммы Стоун в роли Стервеллы 22:25
Названа точная дата выхода продолжения "Черной пантеры" 22:15
Кириенко прокомментировал подпись "Крым. Россия" в The Guardian 21:46
Стали известны самые популярные у москвичей мастер-классы 21:42
Патриарх Кирилл: Пацифисты неверно толкуют слова из Библии 21:32
В Чечне неизвестные забросали камнями пассажирский поезд 21:09
Песков оценил возможность взаимодействия России с G7 21:06
На библиотечном конгрессе в Афинах открылись российские стенды 21:00
Трамп удивился приглашению главы МИД Ирана на G7 20:56
Пострадавший в подмосковном торговом центре ребенок доставлен в столицу 20:16
В Геленджике полиция проверит данные об избиении мужчины казаками 20:12
Саммит в "нормандском формате" может пройти в Париже в ближайшее время 20:12
В Ленобласти в аварии погиб мотоциклист и пострадали двое детей 20:10
Актер Верник объяснил, почему его сын высморкался в пятитысячную купюру 20:06
На Ставрополье возбудили дело после смерти роженицы 19:48
Развод караула в Петропавловке озвучат по-английски и по-китайски 19:41
Российские парламентарии не нашли серьезных нарушений на выборах в Абхазии 19:33
Дмитрий Дибров с молодой женой врезались на мотоцикле в дерево 19:32
Под Ростовом заключенный сбежал из исправительной колонии 19:28
Прокуратура в Тюмени проверит данные об отказе врачей принять пациентку 19:11
Пожар потушен рядом с ЦНИИмаш в Королеве 19:01
В КБР турист сорвался в ущелье во время прыжка с тарзанки 18:38
На саммит G7 прибыл глава МИД Ирана 18:14
Очевидцы рассказали о гибели режиссера Игоря Хомского 18:06
В Томской области произошел пожар в цехе по переработке панелей МДФ 18:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
В "РГ" расскажут о предстоящей "Волне здоровья"
В "РГ" расскажут о предстоящей "Волне здоровья"
25.08.2019 22:28
Рубрика: Спорт

Сели на весла

Россияне выиграли шесть медалей на чемпионате мира по гребле
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 188(7946)
Сборная России заняла пятое место в общекомандном зачете на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Венгрии.

Наши спортсмены завоевали шесть медалей: две золотые, три серебряные и бронзовую. В заключительный день соревнований россияне взяли две награды высшей пробы.

Фото: Николай Нестеренко
Алексеевская регата на Горьковском море собрала рекордное число яхт

Первое место в общем зачете заняла команда Белоруссии, в активе которой шесть золотых медалей и по четыре серебряных и бронзовых. Вторая строчка осталась за немцами (6-4-1), а третья - за хозяевами (5-4-3).

По итогам чемпионата мира российская сборная завоевала пять олимпийских лицензий: на дистанции 1000 метров в байдарках-одиночках и 500 метров в байдарках-четверках среди мужчин, на дистанции 1000 метров в каноэ-двойках у мужчин, в байдарках-четверках на дистанции 500 метров у женщин, а также в каноэ-двойках на дистанции 200 метров среди женщин.

Спорт Виды спорта Водный спорт
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СМИ: Лидеры стран G7 поддерживают усиление сотрудничества с Россией
Джонсон отказался платить Евросоюзу 39 миллиардов фунтов за Brexit
Президентские выборы стартовали в Абхазии
На Украине испытали прожигом ступень ракеты-носителя "Циклон-4"
Актер и режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве