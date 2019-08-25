Новости

Испанский король Хуан Карлос успешно перенес операцию на сердце 15:46
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье А321 прилетел на отдых в Крым 15:45
Одной из жертв ДТП в Чувашии стал районный прокурор из Ульяновска 15:30
Авиалесоохрана заявила об увеличении площади лесных пожаров в Сибири 15:29
Металлическая дверь упала на дошкольника в торговом центре Подмосковья 15:22
В Грозном произошел пожар в школе 15:20
СМИ: Лидеры стран G7 поддерживают усиление сотрудничества с Россией 15:02
Полиция Гонконга впервые применила водометы против демонстрантов 14:58
Россияне выиграли золото ЧМ в гребле на байдарках-двойках на дистанции 200 м 14:50
Актер и режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве 14:40
Самый необычный кроссовер России: выбираем Nissan Juke за 500 000 рублей 14:38
ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана 14:30
Коллектив из США на фестивале Koktebel Jazz Party назвал Крым раем 14:18
Названы возможные причины крушения вертолета Ми-2 на Кубани 14:13
Как ухаживают за государственным флагом на здании правительства 13:51
В Тюмени врачи отказались помочь пациентке с отеком легких 13:41
Три новых поезда запустили на Сокольнической линии метро 13:39
На "Жигули" поставили колеса из дисков для болгарки 13:34
Росгвардия проверит сотрудников, отказавших в помощи из-за обеда 13:23
Эксперт объяснил, зачем нужен новый "кукурузник" 13:20
В Череповце более 100 человек эвакуировали из больницы из-за пожара 13:19
В Крыму на "Тавриде-Арт" парень сделал предложение своей девушке 12:55
Автомобильный мост частично обрушился в Харькове 12:35
У пенсионера в Москве украли 14 млн рублей из коттеджа 12:32
В Красноярске три человека выпали из движущегося автобуса 12:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
В "РГ" расскажут о предстоящей "Волне здоровья"
В "РГ" расскажут о предстоящей "Волне здоровья"
25.08.2019 14:50
Рубрика: Спорт

Россияне выиграли золото ЧМ в гребле на байдарках-двойках на дистанции 200 м

Александр Дьяченко и Юрий Постригай стали первыми на дистанции 200 м в гребле на байдарках-двойках в рамках чемпионата мира по гребле, который проходит в городе Сегед в Венгрии. Российские спортсмены пришли на финиш с результатом 33,05 секунды, передает ТАСС.

Пловцы Морозов и Симонова взяли золото на этапе Кубка мира

Вторыми cтали гребцы из Польши (33,10), замкнули тройку призеров венгры (33,30). Дьяченко и Постригай принесли сборной России первую золотую награду на турнире.

В медальном зачете чемпионата мира лидирует сборная Германии: у нее уже четыре золотые награды и столько же серебряных, а также одна бронзовая. На втором месте идет команда Венгрии (4-3-3), на третьем - сборная Беларуси (4-3-2). Сборная РФ занимает 10-е место (1-5-2).

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ завершится в воскресенье.

Спорт Виды спорта Водный спорт
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СМИ: Лидеры стран G7 поддерживают усиление сотрудничества с Россией
Британия решила "удешевить" Brexit на 30 миллиардов фунтов
Президентские выборы стартовали в Абхазии
На Украине испытали прожигом ступень ракеты-носителя "Циклон-4"
Актер и режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве