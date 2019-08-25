Россияне выиграли золото ЧМ в гребле на байдарках-двойках на дистанции 200 м

Александр Дьяченко и Юрий Постригай стали первыми на дистанции 200 м в гребле на байдарках-двойках в рамках чемпионата мира по гребле, который проходит в городе Сегед в Венгрии. Российские спортсмены пришли на финиш с результатом 33,05 секунды, передает ТАСС.

Вторыми cтали гребцы из Польши (33,10), замкнули тройку призеров венгры (33,30). Дьяченко и Постригай принесли сборной России первую золотую награду на турнире.

В медальном зачете чемпионата мира лидирует сборная Германии: у нее уже четыре золотые награды и столько же серебряных, а также одна бронзовая. На втором месте идет команда Венгрии (4-3-3), на третьем - сборная Беларуси (4-3-2). Сборная РФ занимает 10-е место (1-5-2).

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ завершится в воскресенье.