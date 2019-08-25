Граждане заплатили авансом 245 миллионов рублей налогов, рассказали "Российской газете" в Федеральной налоговой службе (ФНС). Такая возможность появилась в начале 2019 года после того, как в Налоговый кодекс внесли специальные поправки. Они принимались в расчете на то, чтобы упростить жизнь людям, которые по какой-то причине забывают или не успевают вовремя платить налоги.

Авансом можно оплачивать имущественные налоги. Они начисляются тем, кто владеет квартирой, домом, гаражом, машиной или земельным участком. Технически процедура проста: деньги налогоплательщика зачисляются на специальный счет Федерального казначейства, откуда потом списываются для погашения задолженности, если она имеется, либо, когда подходит срок, в уплату налогов. Это так называемый единый налоговый платеж.

Аванс можно внести через личный кабинет на сайте ФНС. Специально для этого сервис был дополнен одноименным разделом - "Единый налоговый платеж". Оплата производится с помощью банковской карты или на сайте одного из банков, заключивших соглашение с налоговой инспекцией. В личном кабинете отображается не только сумма платежа, но и распределение средств в счет уплаты налогов.

Также для авансового платежа можно использовать электронные сервисы "Уплата налогов, страховых взносов физических лиц", "Заполнить платежное поручение" и "Уплата налогов за третьих лиц" налоговой службы.

При оплате они предусматривают только возможность перехода на сайт банка, заключившего соглашение с Федеральной налоговой службой.

Как уточняют в ФНС, внесение средств через механизм единого налогового платежа исключает ошибки, которые часто возникают при заполнении нескольких платежных поручений с указанием различных реквизитов. Это уменьшает объем так называемых невыясненных поступлений и позволяет государству вовремя получать платежи.

Авансовый платеж предусмотрели для тех, кто забывает или не успевает вовремя платить налоги. Граждане пользуются этой возможностью. С начала года они заплатили 245 миллионов рублей

Самому же гражданину, если он заплатил налоги авансом, не приходится больше следить за сроками наступления платежей. При этом он может быть уверенным, что полностью выполнил свои обязательства и никакие пени или штрафные санкции ему не грозят.

При необходимости средства, которые пошли на авансовый платеж и не были использованы, например, если налогоплательщик внес гораздо большую сумму, чем требовалось, можно вернуть. Для этого достаточно написать заявление в налоговую инспекцию. Деньги поступят в течение месяца.

Кампания по рассылке гражданам уведомлений на уплату налогов за 2018 год в самом разгаре. В этом году внести платежи за землю, транспорт и другое свое имущество россияне должны не позднее 2 декабря. В противном случае уже со следующего дня граждане становятся должниками. На сумму задолженности начисляются пени. Это значит, что долг будет увеличиваться с каждым днем вплоть до погашения.

У налоговиков есть право обратиться в суд, чтобы взыскать платежи в принудительном порядке. Вступившие в силу судебные акты направляются на исполнение судебным приставам. Долг может быть удержан из зарплаты, стипендии, пенсии, в том числе списан с расчетного счета в банке. На имущество должника может быть наложен арест. Наиболее ценное продадут в счет долга. Самому должнику могут ограничить выезд за границу.

Узнать о задолженности можно в личном кабинете на сайте налоговой службы. Если вы к нему еще не подключены, стоит обратиться в налоговую инспекцию лично. В аэропортах, на железнодорожных вокзалах и в торговых центрах ФНС развернула специальные мобильные офисы. По всей стране сегодня действует 1700 таких пунктов. Там также можно достаточно быстро проверить, не являетесь ли вы должником. Это поможет избежать неприятных последствий.

По данным ФНС, за июнь-июль в рамках информационной кампании "В отпуск без долгов" россияне заплатили более 5 миллиардов рублей задолженности.