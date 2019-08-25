Россиянки стартовали с победы на ЧЕ по волейболу

Женская сборная России по волейболу начала чемпионат Европы с убедительной победы над коллегами из Беларуси.

В рамках группы D, которая соревнуется в Братиславе, команда Вадима Панкова завершила стартовый поединок в трех сетах - 3:0 (26:24, 25:16, 25:22). Матч продлился 1 час и 23 минуты. Самым результативным игроком стала Наталия Гончарова, у которой 17 очков (включая 3 эйса). Еще 14 баллов на счету Ирины Воронковой, 12 очков россиянкам принесла Ксения Парубец. Вчера уже после подписания номера в печать наши девушки проводили второй матч на турнире - против сборной Швейцарии.

Отметим, что в трех матчах группового этапа на тренерской скамейке российской сборной не сможет находиться Сержио Бузато. Международная федерация волейбола на этот срок дисквалифицировала старшего тренера команды за его жест после встречи с Южной Кореей в рамках олимпийской квалификации. Бузато тогда изобразил "узкие глаза".